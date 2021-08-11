«Зашквар російської оборонки». Окупанти закинули під Горлівку новітні міни з РФ

Бойовики забули зішкребти з боєприпасів код заводу РФ

На позиціях Збройних сил України під тимчасово окупованою Горлівкою на Донеччині виявлена нова версія російської міни ПОМ-2, яку закинули туди російські гібридні сили. Окупанти забули видалити код заводу-виробника з боєприпасу. Про це написав у своєму телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко.

«Серйозний зашквар російської оборонки. Забули видалити код заводу-виробника з міни ПОМ-2Р1БС, яку закинули на наші позиції під Горлівкою. ПОМ-2 скидають з «безпілотника» або відстрілюють з РПГ. А цю, останню модифікацію міни, можна встановлювати вручну. Кидаєш її, як гранату, вона зводиться у бойове положення і викидає чотири нитки, датчики цілі. Легке торкання до одного з них – фатальне. Розмінувати міну неможливо. Тільки підірвати», – написав журналіст.

Цаплієнко підкреслив, що ПОМ-2Р1БС виробляють лише в Росії, з 1997 року. Офіційно вона є на озброєнні лише в ЗС РФ.

«Зазвичай на Донбасі росіяни використовують ПОМки без маркування. Але з цією залізякою вони серйозно промахнулись. На стакані-носії міни – жодних позначок. Та бійці знайшли хрестовину, з якої вилітають нитки-датчики. Дивимось. Код виробника 583. Він збігається з кодом Саранського федерального казенного підприємства Росії, відомого більше, як Саранський механічний завод. Тож міна автоматично стає доказом воєнних злочинів РФ. А, відтак, сподіваюсь, її побачать і в Міжнародному кримінальному суді», – резюмував журналіст.

Додамо, що сьогодні на Донеччині розпочато розслідування за фактом артобстрілу селища Новоселівка Друга російськими гібридними силами, у ході якого загинув цивільний та поранений військовий.

Також нагадаємо, що у зоні бойових дій на сході України минулої доби російські бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Троє українських бійців отримали поранення, один з них помер у шпиталі.

Згодом стало відомо, що під час обстрілу російських бойовиків біля Новолуганського отримав смертельне поранення військовослужбовець Збройних сил з Новограда-Волинського Житомирської області. Олексію Кайдановичу, бійцю 54-го розвідбатальону, було 30 років.