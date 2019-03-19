Візит Путіна в окупований Крим: МЗС Росії повернуло Україні ноту протесту



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Володимир Путін в окупованому Сімферополі

В РФ заявили, що подібні ноти повертають без розгляду та реакції

Міністерство закордонних справ РФ повернуло Україні ноту протесту щодо візиту президента Росії Володимира Путіна в окупований Крим.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

«Що стосується згаданої в заяві МЗС України ноти протесту, спрямованої МЗС Росії, то ми подібні ноти повертаємо без розгляду та реакції. Хотіли б підкреслити, що ні МЗС України, ні хто б то не був, не в праві вказувати російському керівництву, коли і як вибудовувати графік відвідування регіонів у власній державі», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 березня, президент Російської Федерації Володимир Путін відвідав окупований Крим.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом президента Російської Федерації Володимира Путіна до тимчасово окупованої Російською Федерацією території України - Автономної Республіки Крим та міста Севастополь та передало ноту протесту РФ.

Також у МЗС заявили, що поїздки Путіна в Крим не наблизять його режим до легітимізації крадіжки півострова.

Як відомо,18 березня 2014 року в Москві президентом Росії Володимиром Путіним спільно з самопроголошеними головою Ради міністрів Автономної республіки Крим Сергієм Аксьоновим, спікером Верховної ради АРК Володимиром Константиновим і головою Севастопольської міської державної адміністрації Олексієм Чалим після проведення незаконного референдуму був підписаний договір про прийняття Республіки Крим до складу Росії.

Насильницька анексія Криму не визнається українською державою, не визнається Генеральною асамблеєю ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, суперечить рішенню Венеціанської комісії, а США і країни Європейського союзу вводять проти РФ економічні санкції. Російською владою анексія трактується як «повернення Криму Росії» і «відновлення історичної справедливості».