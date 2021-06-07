Розмова Зеленського та Байдена, в Україні готувався теракт, Притула пішов з «Голосу». Головні новини 7 червня

«Главком» підготував сім найголовніших новин за 7 червня

У понеділок, 7 червня, головною новиною дня стала телефонна розмова президентів України Володимира Зеленського з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Бесіда двох лідерів відбулася перед зустріччю Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним, яка призначена на 16 червня.

«Главком» підготував сім найголовніших новин за 7 червня.

Переговори Зеленського та Байдена

Як розповів представник Білого дому на брифінгу у Вашингтону, Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України», а також заявив, що запросить його до Білого дому «цього літа після повернення з Європи».

Також під час розмови Байден запросив українського президента у Білий дім. Ймовірний візит Зеленського до адміністрації Байдена відбудеться уже цього літа.

«Дякую Джо Байдену за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США», – заявив Зеленський.

Зазначимо, це вже друга телефонна розмова Зеленського і Байдена цього року.

Експосадовця РНБО підозрюють у державній зраді

Сьогодні СБУ повідомила, що ексспівробітнику Адміністрації президента та РНБО повідомили про підозру у держзраді. За даними слідства, ексчиновник вступив у змову з іноземною спецслужбою, і він повинен був збирати і систематизувати інформацію про стратегічну співпрацю України з ЄС, РФ і Китаєм. 1 червня 2021 року суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Видання Obozrevatel з посиланням на власні джерела пише, що колишнім посадовцем Ради національної безпеки й оборони, якому в Україні оголосили підозру в державній зраді, виявився Леонід Сергійович Пирожков.

Тим часом видання Depo пише, що сам Леонід Пирожков повідомив, що нічого про все це не чув.

Сергій Притула йде з партії «Голос»

У понеділок, 7 червня 2021 року, Сергій Притула заявив, що вийшов із партії «Голос».

«Наголошую на тому, що я не йду з політики. Я йду з партії, яка, не в останню чергу завдяки діям нового керівництва, віддалилась від наших початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення», – сказав Притула.

Аби уникнути спекуляцій, у партії «Голос» зробили заяву і зажадали від однопартійця письмової заяви про вихід.

Готувався теракт. Силовики на Луганщині зловили агента ФСБ

У Луганській області правоохоронці затримали громадянина, якого вважають агентом Федеральної служби безпеки Росії. Затриманий, за версією слідства, планував скоїти теракт у Сєвєродонецьку.

Відомо, що підозрюваний повернувся з території Росії в Сєвєродонецьк та планував там здійснити теракт, заклавши бомбу до автомобіля керівника інституту. Теракт, як кажуть правоохоронці, готувався кураторами з ФСБ Росії.

СБУ назвала фейком «затримання українського шпигуна» в Росії

Служба безпеки України спростовує інформацію про видворенні нібито свого «агента» з території Російської Федерації. Будь-які подібні заяви Федеральної служби безпеки РФ спрямовані на поширення фейків, повідомив спікер СБУ Артем Дехтяренко.

Перед цим ФСБ заявила про видворення громадянина України Олексія Семеняки, якого звинуватили в роботі нібито на українську контррозвідку.

На житло 67 депутатів-мільйонерів зі «Слуги Народу» витрачають бюджетні кошти (список)

Комітет виборців проаналізував декларації народних депутатів, які отримують бюджетну компенсацію для оренди житла або винайму готельного номера.

Із 147 народних депутатів, які орендують житло за бюджетні кошти, 81 депутат має на своїх рахунках більше одного мільйона гривень. Читайте список за посиланням.

Презентація Рукописної Біблії

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній презентував Рукописну Біблію – книгу, яку написали 32 тисячі українців.

Започаткувало Рукописну Біблію Українське біблійне товариство разом із Всеукраїнською Радою Церков три роки тому. Стартувала акція, а за основу брали переклад Біблії Івана Огієнка, у столичному Палаці спорту 2 червня 2018-го. Перші рядки в ній вписали глави, єпископи та представники церков православного, католицького та протестантського віросповідання.

Загалом до створення рукописної Біблії долучились 32 тисячі учасників – стільки, скільки є віршів у Святому Письмі.

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