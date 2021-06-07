Переговори Путіна і Байдена: чи стане Женева новою Ялтою?

«Які ваші докази?» – запитає пан Путін пана Байдена

Мовою оригіналу

Раннее воскресное утро, пью кофе, щелкаю по каналам зомбоящика. Бодрые ведущие, идиотская реклама, Путин, танки, ракеты, родные просторы, счастливые селяне, опять Путин… Дежурная тягомотина. И вдруг на канале Россия-24 до оторопи знакомая мизансцена: Киссинджер дает интервью советско-российскому журналисту. «Никогда не интересовался внутренними делами России, не считаю, что они должны быть помехой в наших отношениях», – авторитетно говорит хорошо сохранившийся титан дипломатии. И, умело выдержав паузу, переходит к рассказу о своих встречах с Путиным, которого он называет сильным политиком и интересным собеседником. Когда именно состоялось это всегда уместное интервью, не совсем понятно, но зачем его крутят сейчас, ясно вполне: не за горами российско-американская встреча в верхах.

Какие вопросы обсудят лидеры двух ядерных сверхдержав, интересует всех. Самое время дать американцам понять, что свистопляска репрессивных законов, бессудные аресты и пытки несогласных, закручивание всех и всяческих гаек, фальсификация любых выборов, узаконенная коррупция, ложь и безумная риторика вождя, его прихлебателей и пропагандонов – относятся исключительно к внутренним делам России, вмешиваться в которые она никому не позволит. И обсуждать ни с кем не станет.

К слову сказать, сама Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран. Например, той же Белоруссии. С тем, что творит минский диктатор со своим народом, Россия, может быть, согласна не во всем, но, считая его легитимным президентом, указывать на «отдельные ошибки» не станет. И другим не советует.

Что до вопросов внешней политики, то обсудить их Россия не против. Но не голословно, а с фактами и доказательствами. «Какие ваши доказательства?» – спросит г-н Путин г-на Байдена. И, по большому счету, крыть тому будет нечем. В самом деле, о чем можно говорить, если всё, что смогли нарыть против России американцы и их приспешники, она сама в качестве доказательств не признает. Да и вообще, доказательства – в суде, а суда-то не было. И еще долго не будет. Ну а пока всем рекомендуется принять как данность, что политические убийства за рубежом, аннексию чужих территорий, взлом чужих компьютерных сетей, вмешательство в чужие выборы Россия не практикует. Она уверена в своей правоте и требует, чтобы ей верили на слово. А тех, кто не верит, считает врагами. С которыми непременно разберется. Не завтра, так послезавтра.

Называя вещи своими именами, по всем вызывающим острое неприятие цивилизованного мира вопросам внешней политики России, ее позиция конечна и компромиссов не предполагает. В итоге, едва ли не единственной темой, по которой смогут худо-бедно договориться российский и американский лидеры, останутся ядерные вооружения. Если и когда договоренность о них будет достигнута, настанет очередная «разрядка международной напряженности». В результате, сравнительно небольшая, не вполне экономически развитая, сугубо антидемократическая и объективно одинокая в мире Россия опять станет главным пугалом мировой политики. Или, если угодно, слетевшей с катушек ядерной сверхдержавой, с которой никто не захочет связываться.

И это будет «большим подарком» всему человечеству. Разве что кроме группы лимитрофных государств, дважды в ХХ веке возникавших на окраинах Российской империи, а потом и СССР.

P.S. Поставил точку и спохватился: написал, что судов по делам о «проделках» России еще долго не будет, а аккурат сегодня окружной суд Гааги начнет рассмотрение по существу дела о трагедии малайзийского Boeing рейса MH17, сбитого в июле 2014 года в небе над Донбассом. Подумал, было, маху дал. А потом передумал. Россия ведь заранее предупредила, что никаких решений этого вражеского суда не признает.

Джерело: блог Георгія Кунадзе

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.