Визнання Української церкви: Патріарх Олександрійський у листі до Епіфанія висловив братню підтримку



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Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор ІІ

Лист Феодора є формальним елементом визнання Олександрійською Церквою автокефалії Православної церкви України

Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор ІІ надіслав листа на адресу Блаженнійшого Митрополита Епіфанія, яким висловив братню підтримку.

Про це повідомляє пресслужба Української православної церкви у Фейсбук.

Цей лист є формальним елементом визнання Олександрійською церквою автокефалії Православної церкви України.

«Щиро дякуємо Олександрійському Патріарху за привітання Митрополита з інтронізацією та засвідчення солідарності у непростий час нашого становлення», - повідомили в УПЦ.

«Для усієї повноти Православної Церкви України важливо знати, що налагоджене спілкування між нашими Помісними Церквами. Ми згадуємо наших православних братів у молитві, прохаючи для них Господнього благословення та підтримки»,- підсумували в Українській православній церкві.

Нагадаємо, іще 8 листопада Олександрійський патріархат фактично визнав Православну церкву України. «Сьогодні, 8 листопада, патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор ІІ під час літургії в день Собору Архістратига Михаїла (за новим стилем) у храмі на його честь у столиці Єгипту під час божественної літургії поминав ім‘я Митрополита Київського і всієї України Епіфанія як предстоятеля автокефальної Православної церкви України», - написав речник Київської митрополії Євстратій Зоря.

Як повідомлялося раніше, Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ.

До слова, Православна церква України нараховує вже сім тисяч парафій.



