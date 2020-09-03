Вкрутили лампочку: на з’їзді «Нашого краю» продемонстрували відмінність господарників від популістів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Співголова партії «Наш край», народний депутат Сергій Шахов

Партія пропонує 12 важливих кроків розвитку, завдяки яким будуть досягнуті розвиток та благополуччя країни

З’їзд партії «Наш край» який відбувся сьогодні у Києві, розпочався з перформенсу: світло з’явилося тільки після втручання співголови партії, народного депутата Сергія Шахова. Трансляція з’їзду доступна за посиланням.

На думку представників партії, Україна втомилась від непрофесіоналів та популістів і їй потрібні господарники. Щоб наочно продемонструвати відмінність господарників від популістів, співголова партії, народний депутат Сергій Шахов перед початком з’їзду, коли зникло світло, вкрутив лампочку на сцені.

«От бачите – все просто! Щоб вкрутити лампочку – потрібна одна людина. А знаєте, скільки треба популістів, щоб вкрутити лампочку? Чотири! Один буде обіцяти, другий знімати серіал, третій клеїти борди, а четвертий хаяти попередників. Але жоден не вкрутить лампочку», – зазначив Сергій Шахов.

За його словами, саме здатність діяти відрізняє господарників від популістів.

«Щоб було світло – потрібно просто вкрутити лампочку. Великі справи починаються з малого! Україна починається з рідного краю!», – наголосив Сергій Шахов.

Також на з’їзді було ухвалено програму партії «Наш край» під назвою «12 кроків для розвитку рідного краю» та було презентовано команду. Програма стосується всіх основних сфер людського життя, визначивши яким має бути рідний край: розвитку промисловості та аграрного сектору, освіти та культури, захисту окремих категорій людей та професій, зокрема медиків, тощо.

«Наш край» йде на вибори, щоб захистити та розвинути наші громади, забезпечити високі стандарти життя для простих людей. Ми живимо та працюємо поруч з людьми. Ми знаємо, які проблеми хвилюють кожного громадянина. Ми знаємо, як ці проблеми вирішувати – і ми вміємо їх вирішувати», – зазначив співголова партії «Наш край» Олександр Мазурчак.

Для реалізації цієї програми до місцевої влади повинні прийти досвідчені фахівці. Партія «Наш край» є силою господарників та професіоналів – вона веде на місцеві вибори ідуть кваліфікованих управлінців, народних депутатів, науковців, лідерів місцевого самоврядування.

«Місцеві вибори – це не про боротьбу за владу, не про пошук олігархами чергових слуг, не спроба знайти винних. Місцеві вибори – це історія про рідний край. Про можливість змінити ситуацію в рідному регіоні. У кожному краї є і природні багатства, і високоосвічені фахівці, і економічний потенціал, а найголовніше – наші чудові люди», – наголосив член Політради партії, народний депутат України Андрій Деркач.

Нагадаємо, за підсумками місцевих виборів 2015 року «Наш край» посів третє місце по країні за кількістю обраних депутатів місцевих рад.

До слова, партія «Наш край» представила команду, з якою йде на вибори.