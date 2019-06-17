Влада Ірану заявила про викриття «великої мережі кібершпигунів»



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Секретар вищої ради національної безпеки Ірану заявив про арешт агентів ЦРУ в декількох країнах

Влада Ірану заявила про викриття «великої мережі кібершпигунів», яка, за їх твердженням, керувалась Центральним розвідувальним управлінням США.

Про це повідомляє Reuters.

Секретар вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані заявив, що вони поділилися інформацією із спецслужбами країн-партнерів, з яким разом Тегеран має намір створити міжнародну контррозвідувальну мережу для протидії США.

За його словами, передана інформація привела до того, що були проведені арешти агентів ЦРУ в декількох країнах, а також призвело до розвалу розвідувальної мережі.

Також Шамхані вважає, що влада США намагається зламати волю супротивників, перебільшуючи можливості своїх спецслужб.