Влада Луганщини звернулася до президента України для вирішення ситуації навколо Луганської ТЕС



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Зараз існує реальна загроза виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, а саме повного припинення енергопостачання мільйону жителям області

Голова Луганської обласної державної адміністрації - керівник обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Комарницький 25 липня провів засідання регіональної комісії з надзвичайних ситуацій. Тема - проблеми з енергопостачанням в області через блокування поставок вугілля з боку РФ. За підсумками засідання було прийнято рішення підготувати листи до президента України та прем'єр-міністра.

Доповідаючи про ситуацію, директор департаменту житлово-комунального господарства ОДА Віталій Сурай зазначив, що в області склалися передумови виникнення катастрофи в енергетичному секторі. Справа в тому, що РФ визначила перелік товарів, які можна імпортувати або експортувати в Україну тільки на підставі окремих дозволів. До цієї категорії віднесено продукцію паливно-енергетичного комплексу, зокрема вугілля, що поставляється для Луганської ТЕС з території Росії. З 1 червня РФ не дає дозволів на поставки вугілля на станцію.

У разі припинення генерації електроенергії на ТЕС буде обмежено споживання електроенергії в Луганському енерговузлі, оскільки існуюча схема електричної мережі не дозволяє забезпечити електропостачання споживачів Луганської області без генерації. Під час бойових дій електричні мережі Луганщини були пошкоджені, а зв'язок з Об'єднаною енергетичною системою України здійснюється лініями 110 кВ з Харківської та Донецької областей. Пропускна здатність потужності яких становить лише 110 МВт. Втім, поточний рівень споживання електроенергії підприємствами і населенням Луганщини становить від 140 МВт вночі до 220 МВт у вечірній максимум.

За інформацією представників ТЕС, після закінчення запасів вугілля робота підприємства буде зупинена. Станом на 24 липня запаси вугілля на підприємстві становили 17 964 тонни. При середньодобовому споживанні 2 798 тонн зазначеного обсягу палива досить для шести діб стійкої роботи теплоелектростанції, тобто до 29 липня.

Зараз існує реальна загроза виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, а саме повного припинення енергопостачання мільйону жителям області, 253 дитячим садкам, 293 школам, 53 медичним установам, підприємствам водо- і газопостачання. Крім того, є ризик припинення поставок води для 400 тис. абонентів - жителів тимчасово окупованих територій.

За підсумками наради були прийняті наступні протокольні рішення: у зв'язку з відсутністю запасів вугілля перейти на спалювання природного газу для генерації електроенергії; забезпечити відповідні технічні умови при транспортуванні і розподілі природного газу.

Також Віталій Комарницький дав доручення невідкладно підготувати листи до президента України та прем'єр-міністра про ситуацію з вичерпанням запасів вугілля на Луганській ТЕС, і про можливі наслідки припинення електропостачання Луганській області, і про необхідність надання номінацій на поставку природного газу.

Нагадаємо, раніше заступник голови Луганської військово-цивільної обласної адміністрації Юрій Клименко заявив, що перехід Луганської ТЕС на газ приблизно вп'ятеро підвищить собівартість електроенергії. Тому необхідно знизити ціну на газ, щоб вона покривалася поточними цінами на електроенергію. У ДТЕК відзначають, що вже розпочато переговори з НАК «Нафтогаз України» про постачання газу.

Як повідомлялось, напередодні Клименко закликав Кабмін не допустити відключення світла на Луганщині. За його словами, через блокування поставок вугілля з боку РФ на Луганську ТЕС запасів вугілля на станції вистачить до 29 липня, після чого станція може зупинитися, це загрожує відключеннями електроенергії на контрольованій території Луганської області.