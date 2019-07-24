У «Донбасенерго» рекомендують уряду перенести терміни реалізації екозаходів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На засіданні Кабінету міністрів прийнято рішення внести зміни до Національного плану зі скорочення викидів від великих спалювальних установок

Україні для реалізації екозаходів треба знайти 6,5 млрд євро - Ларіонов

Україні для реалізації екологічних заходів зі скорочення викидів необхідно близько 6,5 млрд євро, а цих грошей у теплової генерації немає. Так прокоментував рішення Кабміну про внесення змін до Нацплану комерційний директор ПАТ «Донбасенерго» Олег Ларіонов для «Апострофа».

Ларіонов зазначив, що варто перенести терміни реалізації екозаходів і шукати гроші, інакше блоки ТЕС будуть виведені з експлуатації.

«Для реалізації екологічних заходів необхідно близько 6,5 млрд євро. У компаній таких грошей просто немає. Принаймні, у нашої - точно ні. Тому тільки перенесення термінів і реальна програма з пошуку грошей на ці екологічні заходи допоможуть комплексно вирішити питання», - підкреслює Ларіонов.

За словами комерційного директора ПАТ «Донбасенерго», якщо не вносити зміни, то з електропостачанням можуть бути проблеми.

«Не зважаючи на те, що атомні станції покривають базове навантаження, частина з цього навантаження і взимку, і влітку покривається тепловою. А найголовніше - теплові та гідроелектростанції покривають пікові навантаження, коли іншої електроенергії нема. Тому якщо дотримуватися цих формальних термінів за поточним Нацпланом, то, фактично, вийде ситуація, коли потрібно буде виводити з експлуатації блоки. І тоді не буде світла, бо нічим покривати. Або буде імпорт з Росії. Цим перенесенням Кабмін рятує нашу енергосистему від дестабілізації. Перенесення не просто так. Це було обумовлено з європейськими колегами, це було обумовлено з європейськими консультантами. Вони ведуть розрахунки що і коли можливо зробити», - сказав Ларіонов.

Як повідомлялося, на засіданні Кабінету міністрів прийнято рішення внести зміни до Національного плану зі скорочення викидів від великих спалювальних установок. Зокрема, переносяться терміни реалізації екологічних заходів тепловими електростанціями.

Як зазначив президент Всеукраїнської енергетичної асамблеї, ексміністр енергетики України, Іван Плачков, дане рішення дозволить уряду збалансувати енергосистему.