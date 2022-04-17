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    Влада спростила реєстрацію ліків під час війни

    В Україні тепер дозволено ввозити зареєстровані лікарські засоби в іноземній упаковці для їхнього подальшого продажу - Влада спростила реєстрацію ліків під час війни
    В Україні тепер дозволено ввозити зареєстровані лікарські засоби в іноземній упаковці для їхнього подальшого продажу
    фото з відкритих джерел

    Ці зміни пом’якшать регуляторне навантаження на фармацевтичний ринок

    Кабінет міністрів ухвалив низку змін до процедур державної реєстрації та перереєстрації лікарських засобів та їхнього обігу під час воєнного стану. Про це йдеться на сайті уряду.

    Зазначається, що зміни пом’якшать регуляторне навантаження на фармацевтичний ринок.

    Так, міністри затвердили порядок екстреної державної реєстрації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів, препаратів крові, що постачаються в Україну протягом введення воєнного стану, під зобов’язання. Це дасть змогу терміново реєструвати лікарські засоби для забезпечення лікувальних установ.

    Також змінено порядок державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів. Тепер подавати заяви на реєстраційні процедури, матеріали реєстраційного досьє та інші документи можна в електронному виді.

    «Це спростить процеси реєстрації, оскільки деякі компанії-заявники працюють за межами своїх офісів», пояснили в уряді.

    Крім цього, Кабмін продовжив дію реєстраційних посвідчень на лікарські засоби, зокрема й тих, які підлягають закупівлі за результатами закупівельної процедури через міжнародні організації та держпідприємство «Медичні закупівлі України» за держкошти, строк дії яких закінчився в період дії воєнного стану та протягом шести місяців з дня припинення або скасування воєнного стану.

    Наголошується, що після закінчення воєнного стану їх перереєстрація буде проводитися у звичайному режимі.

    Крім цього, в Україні тепер дозволено також ввозити зареєстровані лікарські засоби в іноземній упаковці для їхнього подальшого продажу.

    Нагадаємо, раніше Податкова пояснила, хто не сплачуватиме екологічний податок.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Влада спростила реєстрацію ліків під час війни