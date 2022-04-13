Податкова пояснила, хто не сплачуватиме екологічний податок

Держава звільнила від екологічного податку підприємців з тих регіонів, які постраждали від бойових дій російсько-української війни

Екологічний податок в умовах дії воєнного стану скасовується для низки регіонів України

Зміни до чинного законодавства, ухвалені Верховною Радою 24 березня, скасували для частини суб’єктів господарювання екологічний податок. Про це йдеться у поясненні Державної податкової служби України.

Екологічний податок нараховується платникам податків, зареєстрованими за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення, за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів.

Після внесення змін до Податкового кодексу від цього податку звільнені суб’єкти господарювання із тих регіонів, у яких ведуться чи велись бойові дії, а також з територій, які є тимчасово окуповані Російською Федерацією.

Податок за всі обсяги та види забруднення, що здійснюються стаціонарними джерелами забруднення, передбачені законодавством України, та за всі обсяги утворених радіоактивних відходів та обсяги тимчасового зберігання радіоактивних відходів для цих платників не нараховуватиметься і не сплачуватиметься ними як мінімум за усі чотири квартали поточного, 2022 року.

«Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, та територій, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, визначається Кабінетом Міністрів України», – уточнили у Державній податковій службі.

Нагадаємо, що через війну близько 30% бізнесу повністю або тимчасово зупинило роботу в Україні. Зважаючи на це, Кабінет міністр запровадив безвідсоткове кредитування бізнесу та полегшення доступу до фінансових ресурсів.

Також уряд України ухвалив рішення про максимальне спрощення усіх митних процедур.