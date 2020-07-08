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    Влада Таїланду дозволила реєструвати одностатеві шлюби

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    Таїланд стане другою територією в Азії, яка легалізувала союзи між людьми однієї статі - Влада Таїланду дозволила реєструвати одностатеві шлюби
    Таїланд стане другою територією в Азії, яка легалізувала союзи між людьми однієї статі

    Першим в Азії одностатеві союзи узаконив Тайвань у 2019 році

    Уряд Таїланду схвалив законопроєкт, що дозволяє реєструвати одностатеві шлюби. У меншин будуть майже ті ж права, що і в гетеросексуальних пар.

    Тепер документ має схвалити парламент. Якщо це станеться, Таїланд стане другою територією в Азії, яка легалізувала союзи між людьми однієї статі. Згідно з проєктом, вони зможуть усиновлювати дітей, спільно володіти і успадковувати майно партнера. При цьому один із партнерів має бути підданим Таїланду.

    Переважно консервативне тайське суспільство, в якому багато буддистів, відоме своєю відкритістю і толерантністю, відзначає Reuters. «Законопроєкт про громадянське партнерство – важлива віха для тайського суспільства в просуванні рівності між людьми всіх статей», – написала у фейсбуці співробітниця пресслужби уряду Ратчада Танадірек.

    Законопроєкт про одностатеві шлюби вже отримував схвалення тайського уряду попереднього складу, це сталося в 2018 році. Але його подальший розгляд не відбувся через парламентські вибори в березні 2019 року.

    Першим в Азії одностатеві союзи узаконив Тайвань у 2019 році. У В'єтнамі одностатеві шлюби декриміналізовані, але не визнаються.

     

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