В Таїланд не пустять небагатих туристів



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Острови Таїланду закриті на карантин через пандемію коронавіруса до 30 червня

Міністр туризму і спорту Таїланду Пхіпхат Ратчакітпракарн (Phiphat Ratchakitprakarn) оголосив, що після скасування обмежень, введених через пандемію коронавірусу, країна буде орієнтуватися на заможних туристів.

Візит небагатих мандрівників поки не входить в концепцію «державного протоколу», передає Bloomberg.

Тайська влада пояснила, що перевага буде віддана туристам, які забронювали чотирьох- і п'ятизіркові готелі на островах Пхукет, Самуї, Панган і Пхі Пхі.

Уряд розраховує, що в майбутньому сезоні, пік якого припадає з листопада по лютий, до них приїдуть тільки десять мільйонів туристів - це чверть числа відпочиваючих в 2019 році.

Міністр підкреслив, що таке скорочення турпотоку допоможе відновитися навколишньому середовищу і пляжам. Він нагадав, що за період карантину на пісочний берега повернулися черепахи, підпливали до них ламантини, в море були помічені рожеві дельфіни.

«Якщо ми не скористаємося цією можливістю, щоб отримати найбільшу вигоду для галузі, Таїланд програє. Це можливість перезавантажити всю систему туризму», - зазначив Ратчакітпракарн.

Острови Таїланду закриті на карантин через пандемію коронавіруса до 30 червня. Після цього королівство має намір відкрити кордони для мандрівників з Австралії, Японії, а також деяких провінцій Китаю. Туристів, за словами міністра, зобов'яжуть надати довідки від відсутності коронавірусу. Туристи повинні будуть протягом 14 днів перебувати на обраному острові.

11 червня в Таїланді розповіли, що вперше за три тижні не зафіксували нових заражених Covid-19. Йшлося про ті випадки, коли інфекція передається від одного жителя до іншого: за останнім часом випадки зараження були зафіксовані тільки у тих, хто повернувся з-за кордону - всі ці люди дотримувалися карантину.

За даними на 20 червня, в Таїланді виявлено 3147 випадків зараження коронавірусом. Повідомляється про 58 померлих.