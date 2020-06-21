В Таїланд не пустять небагатих туристів
Острови Таїланду закриті на карантин через пандемію коронавіруса до 30 червня
Міністр туризму і спорту Таїланду Пхіпхат Ратчакітпракарн (Phiphat Ratchakitprakarn) оголосив, що після скасування обмежень, введених через пандемію коронавірусу, країна буде орієнтуватися на заможних туристів.
Візит небагатих мандрівників поки не входить в концепцію «державного протоколу», передає Bloomberg.
Тайська влада пояснила, що перевага буде віддана туристам, які забронювали чотирьох- і п'ятизіркові готелі на островах Пхукет, Самуї, Панган і Пхі Пхі.
Уряд розраховує, що в майбутньому сезоні, пік якого припадає з листопада по лютий, до них приїдуть тільки десять мільйонів туристів - це чверть числа відпочиваючих в 2019 році.
Міністр підкреслив, що таке скорочення турпотоку допоможе відновитися навколишньому середовищу і пляжам. Він нагадав, що за період карантину на пісочний берега повернулися черепахи, підпливали до них ламантини, в море були помічені рожеві дельфіни.
«Якщо ми не скористаємося цією можливістю, щоб отримати найбільшу вигоду для галузі, Таїланд програє. Це можливість перезавантажити всю систему туризму», - зазначив Ратчакітпракарн.
Острови Таїланду закриті на карантин через пандемію коронавіруса до 30 червня. Після цього королівство має намір відкрити кордони для мандрівників з Австралії, Японії, а також деяких провінцій Китаю. Туристів, за словами міністра, зобов'яжуть надати довідки від відсутності коронавірусу. Туристи повинні будуть протягом 14 днів перебувати на обраному острові.
11 червня в Таїланді розповіли, що вперше за три тижні не зафіксували нових заражених Covid-19. Йшлося про ті випадки, коли інфекція передається від одного жителя до іншого: за останнім часом випадки зараження були зафіксовані тільки у тих, хто повернувся з-за кордону - всі ці люди дотримувалися карантину.
За даними на 20 червня, в Таїланді виявлено 3147 випадків зараження коронавірусом. Повідомляється про 58 померлих.