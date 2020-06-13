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    Суспільство

    Поліція Таїланду назвала версію загибелі української журналістки

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    Тіло зниклої журналістки з України Ольги Фролової&nbsp;знайшли&nbsp;на острові Самуї - Поліція Таїланду назвала версію загибелі української журналістки
    Тіло зниклої журналістки з України Ольги Фролової знайшли на острові Самуї

    Судмедексперти не виявили ознак насильницької смерті жінки

    Українська журналістка Ольга Фролова померла в Таїланді після скоєного суїциду, до такого висновку прийшли правоохоронці країни.

    Про це повідомляє Khaosod English.

    Також зазначається, що чоловік і бойфренд жінки не причетні до її смерті.

    За інформацією видання, хоча поліція спочатку і підозрювала, що Ольга Фролова була убита, а її тіло намагалися приховати, то зараз вони стверджують, що жінка, ймовірно, вчинила самогубство.

    «Судмедексперти не виявили ознак насильницької смерті, а слідчі знайшли речі, які жінка залишила в торговому центрі до того, як зникла», - йдеться в матеріалі.

    Також копи стверджують, що немає ніяких доказів нападу, нанесення ударів або асфіксії.

    Її хлопець і колишній чоловік також сказали, що вона страждала глибокою депресією. Тому в поліції вважають найбільш ймовірною версію суїциду.

    Ексчоловік загиблої Дмитро Фролов прокоментував нові дані від місцевої поліції і сказав, що «зараз вона працює належним чином».

    За даними ThaiVisa, поліція проаналізувала записи камер відеоспостереження і встановила, що залишивши орендований мотоцикл в магазині, Ольга Фролова попрямувала до лісу. Весь цей час поруч з нею нікого не було. Однак розслідування триває, тому що поліція все ще чекає повного звіту про результати розтину тіла померлої.

    Як повідомлялося, у червні в Таїланді, на острові Самуї, знайшли тіло зниклої журналістки з України Ольги Фролової. Жінка пропала безвісти 25 травня.

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