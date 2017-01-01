Внаслідок авіаударів в Сирії загинули щонайменше 19 цивільних

Найбільше жертв бомбардувань було зафіксовано у місті Хаммурія, де загинуло 13 цивільних осіб, включаючи п'ятьох дітей

Внаслідок бомбардувань, які були завдані військовою авіацією армії Сирії у неділю, 3 грудня, у районі Східна Гута, що розташований поряд зі столицею країни Дамаском, загинуло щонайменше 19 цивільних осіб. Про це повідомляє DW з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Лондоні. Зазначається, що удари



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Бомбардування Східної Гути, архівне фото

Найбільше жертв бомбардувань було зафіксовано у місті Хаммурія, де загинуло 13 цивільних осіб, включаючи п'ятьох дітей

Внаслідок бомбардувань, які були завдані військовою авіацією армії Сирії у неділю, 3 грудня, у районі Східна Гута, що розташований поряд зі столицею країни Дамаском, загинуло щонайменше 19 цивільних осіб.

Про це повідомляє DW з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Лондоні.

Зазначається, що удари були завдані по кількох містах у Східній Гуті. Найбільше жертв бомбардувань було зафіксовано у місті Хаммурія, де загинуло 13 цивільних осіб, включаючи п'ятьох дітей. А авіаудари по містах Арбін, Бейт-Савва та Місраба призвели до загибелі ще шістьох осіб, серед яких двоє жінок та двоє дітей.

За даними центру моніторингу, внаслідок авіаударів десятки людей поранено, багато хто з них перебуває у критичному стані, тому кількість жертв може збільшитись.

Район Східна Гута поряд з Дамаском залишається однією з небагатьох територій в Сирії, яка досі перебуває під контролем повстанців. Цей район з 2013 року перебуває у блокаді, яку здійснюють урядові війська. У ньому нині проживає близько 400 тисяч осіб, і в ООН раніше висловлювали побоювання, що сотні людей у Східній Гуті можуть загинути, якщо їх не евакуювати.

Східна Гута також є однією з чотирьох так званих зон деескалації, які були погоджені Росією, Туреччиною та Іраном. Минулого тижня сирійський уряд погодився припинити вогонь у цьому районі паралельно з відновленням міжсирійських переговорів у Женеві. Проте інтенсивні бомбардування Східної Гути невдовзі відновилися. Напередодні, 2 грудня, в результаті обстрілів загинуло щонайменше 11 цивільних.

У п’ятницю Сирія повідомила про ракетний обстріл з боку Ізраїлю.