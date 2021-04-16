Ескалація на Донбасі: Аваков закликав ветеранів-добровольців бути готовими до війни

Путінський режим знову накопичує військові сили біля кордонів України

У разі вторгнення Росії до України ветерани та резервісти повинні бути готовими до мобілізації. Цей заклик адресований і бійцям, які на початку війни на Донбасі воювали в складі добровольчих батальйонів. Про це написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїїй сторінці в мережі Facebook.

«Путінський режим знову накопичує військові сили біля кордонів України, погрожуючи новою агресією. Скажений собака знову біля наших воріт. Нам не звикати – ми на своїй землі й будемо захищатися», – зазначив Аваков.

На його думку, на сьогодні вкрай важливо відповісти на загрозу концентрацією всіх патріотичних сил України навколо спільної мети – дати відсіч можливим провокаціям і агресії.

«Консолідовані сили державників і цивільних патріотів-ветеранів – регулярні сили ЗСУ, МВС та резервісти повинні, об’єднавшись, стати на захист своєї країни. Так було у 2014, так буде й зараз, якщо доведеться», – підкреслив Аваков.

Також він нагадав, що днями буде сьома річниця створення в Україні перших добровольчих батальйонів. «Тоді в нас було лише 10% військового досвіду, але 90% сили духу. І разом із силами ЗСУ ми змогли зупинити окупантів», – сказав Аваков.

Він додав, що з урахуванням нарощування сил Російської Федерації біля українських кордонів треба готуватися до захисту України.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Французької Республіки 16 квітня. Плануються переговори глави держави з Президентом Франції Еммануелем Макроном.

Зазначимо, 30 березня Путін в ході розмови з Меркель і Макроном звинуватив Україну в провокації ескалації на Донбасі і у відмові від виконання узгоджених у липні 2020 року Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що Росія та її гібридні сили провокують українських військових на Донбасі, але Україна не піддається на цей тиск.