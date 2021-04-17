Бойовики продовжують блокувати пʼять пунктів вʼїзду на окуповану територію Донбасу

Усі контрольні пункти з українського боку відкриті щоденно з 8.00 до 16.00 відкриті для пропуску

Повноцінний пропуск здійснюється лише через «Станицю Луганську» і частково «Новотроїцьке»

Російські окупаційні установи на Донбасі продовжують обмежувати пересування громадян через контрольні пункти вʼїзду та виїзду. Як повідомляє Державна прикордонна служба України, з семи існуючих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише в «Станиці Луганській». Навпроти КПВВ «Новотроїцьке» окупанти розблоковують рух двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю.

У контрольному пункті «Станиця Луганська» пасажиропотік у порівнянні з минулим тижнем збільшився на 13%. Особливо кількість охочих перетнути лінію розмежування зросла наприкінці тижня. Загалом за тиждень через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України прослідувало 5 798 осіб, а на контрольовану територію – 6 154 осіб.

У КПВВ «Новотроїцьке» лінію розмежування перетнули 204 громадянина та 40 транспортних засобів до тимчасово окупованої частини Донеччини, водночас 197 громадян та 37 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

Через КПВВ «Щастя» на тимчасово окуповану Луганщину прослідувала вантажівка від Міжнародного комітету Червоного Хреста. А через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованого Донецька проїхало 5 вантажних автомобілів від Управління ООН з координації гуманітарних справ. Для потреб цивільного населення направлено матраци, медичне обладнання, товари медичного призначення. Загальна вага гуманітарного вантажу склала 20,6 тонни.

Крім того, російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 11 громадян, прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.

Як повідомлялося раніше, російсько-окупаційні війська залишають повністю заблокованими дорожні коридори через п'ять контрольних пунктів в’їзду-виїзду на Донбасі: «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар'їнка».