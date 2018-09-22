Внаслідок потужного торнадо у Канаді постраждали 30 людей



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Фото: CTV News Наслідки стихії у Канаді

Без електрики залишилися більше 170 тисяч будинків і підприємств

Щонайменше 30 людей постраждали в результаті торнадо, який обрушився на південний схід Канади, включно зі столицею країни Оттаву.

Про це у суботу повідомляє CTV News.

За словами начальника екстреної служби Оттави Ентоні ді Монте, в результаті розгулу стихії постраждали 30 осіб, в тому числі, п'ятеро отримали серйозні травми.

Без електрики залишилися більше 170 тисяч будинків і підприємств. Над відновленням електропостачання працюють понад 200 ремонтних бригад.

Раніше повідомлялося, що в Оттаві та околицях столиці Канади пронісся потужний торнадо. Швидкість вітру досягала 218 кілометрів на годину.

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