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    Внаслідок потужного торнадо у Канаді постраждали 30 людей

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    Наслідки стихії у Канаді - Внаслідок потужного торнадо у Канаді постраждали 30 людей
    Фото: CTV News
    Наслідки стихії у Канаді

    Без електрики залишилися більше 170 тисяч будинків і підприємств

    Щонайменше 30 людей постраждали в результаті торнадо, який обрушився на південний схід Канади, включно зі столицею країни Оттаву.

    Про це у суботу повідомляє CTV News.

    За словами начальника екстреної служби Оттави Ентоні ді Монте, в результаті розгулу стихії постраждали 30 осіб, в тому числі, п'ятеро отримали серйозні травми.

    Без електрики залишилися більше 170 тисяч будинків і підприємств. Над відновленням електропостачання працюють понад 200 ремонтних бригад.

    Раніше повідомлялося, що в Оттаві та околицях столиці Канади пронісся потужний торнадо. Швидкість вітру досягала 218 кілометрів на годину.

    Нагадаємо, у Нігерії оголосили «національну катастрофу» через смертоносні повені.

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