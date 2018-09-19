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    У світі

    У Нігерії оголосили «національну катастрофу» через смертоносні повені

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    Наслідки стихії у Нігерії - У Нігерії оголосили «національну катастрофу» через смертоносні повені
    Наслідки стихії у Нігерії

    Стихія вже забрала життя сотні нігерійців

    У Нігерії через сильні повені, які забрали життя 100 осіб, влада оголосила про національну катастрофу в країні.

    Про це у вівторок, 18 вересня, повідомляє CNN з посиланням на нігерійський уряд.

    «За словами чиновників, в Нігерії оголошено «національну катастрофу» через сильні повені, які привели до загибелі не менше 100 чоловік у кількох штатах», - йдеться в повідомленні.

    Тисячі людей змушені були залишити свої будинки після сильних злив, які тривали кілька тижнів у центральних і південних штатах, зазначає нігерійська надзвичайна служба.

    Вона також попереджає, що ситуація може погіршитися, оскільки рівень води продовжує підніматися в місті Локойя, столиці штату Когі, який розташований у районі злиття річок Нігер і Бенуе.

    «П'ять надзвичайних оперативних центрів були створені для координації операцій з пошуку, рятування та надання гуманітарної допомоги вимушено переміщеним внаслідок повені особам», - сказав офіційний представник служби Санті Датта.

    У свою чергу президент країни Мухаммаду Бухарі схвалив надання $8,2 мільйона для допомоги постраждалим від повеней.

    Нагадаємо, дві найбільші річки Нігерії вийшли з берегів, руйнуючи на своєму шляху будинки в центральній частині країни. В результаті повеней уже загинуло понад 100 осіб.

    Раніше повідомлялося, що на Китай обрушився смертоносний тайфун.

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