У Нігерії оголосили «національну катастрофу» через смертоносні повені



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Наслідки стихії у Нігерії

Стихія вже забрала життя сотні нігерійців

У Нігерії через сильні повені, які забрали життя 100 осіб, влада оголосила про національну катастрофу в країні.

Про це у вівторок, 18 вересня, повідомляє CNN з посиланням на нігерійський уряд.

«За словами чиновників, в Нігерії оголошено «національну катастрофу» через сильні повені, які привели до загибелі не менше 100 чоловік у кількох штатах», - йдеться в повідомленні.

Тисячі людей змушені були залишити свої будинки після сильних злив, які тривали кілька тижнів у центральних і південних штатах, зазначає нігерійська надзвичайна служба.

Вона також попереджає, що ситуація може погіршитися, оскільки рівень води продовжує підніматися в місті Локойя, столиці штату Когі, який розташований у районі злиття річок Нігер і Бенуе.

«П'ять надзвичайних оперативних центрів були створені для координації операцій з пошуку, рятування та надання гуманітарної допомоги вимушено переміщеним внаслідок повені особам», - сказав офіційний представник служби Санті Датта.

У свою чергу президент країни Мухаммаду Бухарі схвалив надання $8,2 мільйона для допомоги постраждалим від повеней.

Нагадаємо, дві найбільші річки Нігерії вийшли з берегів, руйнуючи на своєму шляху будинки в центральній частині країни. В результаті повеней уже загинуло понад 100 осіб.

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