Відсутність світла та зруйновані будинки: столицею Канади пронісся потужний торнадо



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Наслідки стихії в Оттаві

Торнадо - не властиві для Оттави й трапляються у місті вкрай рідко

Столицею Канади Оттавою та околицями пронісся потужний торнадо, спричинивши руйнування будівель та перебої із постачанням електроенергії.

Як повідомляє «Укрінформ», ураган зачепив переважно західні й південні райони Оттави і сусіднього міста Гатіно.

За даними міністерства навколишнього середовища Канади, швидкість вітру досягала 218 км\год.

Точні масштаби руйнувань наразі залишаються невідомими, однак щонайменше три будівлі були повністю зруйновані, ще кілька десятків позбулися дахів. Без світла залишаються також численні приватні та багатоповерхові будинки.

Через припинення роботи світлофорів та повалені дерева виникли також проблеми із рухом транспорту.

На цей момент також відомо про щонайменше двох осіб, які зазнали важких травм унаслідок торнадо й кілька десятків із легкими пораненнями. За словами рятувальників, існує також висока вірогідність, що люди заблоковані у власних зруйнованих будинках.

Оттава відкрила кілька тимчасових притулків для людей, які втратили дах над головою й потребують допомоги.

Зазначимо, що торнадо - не властиві для Оттави й трапляються у місті вкрай рідко. Однак, через зміни клімату, протягом останніх років вони значно почастішали.

Нагадаємо, у Нігерії оголосили «національну катастрофу» через смертоносні повені.