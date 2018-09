Відсутність світла та зруйновані будинки: столицею Канади пронісся потужний торнадо

Торнадо - не властиві для Оттави й трапляються у місті вкрай рідко

Столицею Канади Оттавою та околицями пронісся потужний торнадо, спричинивши руйнування будівель та перебої із постачанням електроенергії.

Як повідомляє «Укрінформ», ураган зачепив переважно західні й південні райони Оттави і сусіднього міста Гатіно.

За даними міністерства навколишнього середовища Канади, швидкість вітру досягала 218 км\год.

Точні масштаби руйнувань наразі залишаються невідомими, однак щонайменше три будівлі були повністю зруйновані, ще кілька десятків позбулися дахів. Без світла залишаються також численні приватні та багатоповерхові будинки.

Take a look at the severe damage in the Mont-Bleu area of Gatineau.



Details on the tornado's damage: https://t.co/pV74dcy1fx #ottawa #ottstorm #ottnews #ottweather pic.twitter.com/PTTYtmtPdX