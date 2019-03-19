Внаслідок повені в Небрасці загинули три людини, затоплена авіабаза



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В результаті повені було затоплено військову авіабазу Оффатт, де знаходиться штаб-квартира Стратегічного командування збройних сил США Фото: twitter.com/Offutt_AFB

Попередні збитки від стихійного лиха становлять не менш, ніж 400 мільйонів доларів

В результаті повені в американському штаті Небраска загинули щонайменше три людини, одна вважається зниклою безвісти.

Як повідомляє Reuters, практично на всій території штату введено режим надзвичайного стану.

Попередні збитки від стихійного лиха становлять не менш, ніж 400 мільйонів доларів.

В результаті повені було затоплено військову авіабазу Оффатт, де знаходиться штаб-квартира Стратегічного командування збройних сил США. За даними командування, через розлив води підтоплена третина будівель на військовому об'єкті. Співробітники авіабази і літаки, які розташовані там, не постраждали.

Повінь сталася через розлив річки Міссурі після стрімкого танення снігу та сильних опадів. Стихійне лихо також зачепило штати Вісконсін, Канзас, Айова.

Нагадаємо, кількість загиблих в результаті повеней і зсувів у східній Індонезії зросла до 89, понад півтори сотні людей травмовані.

Джерело: Новое Время