Через повені в Індонезії загинули 89 людей



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Рятувальники продовжують шукати 74 зниклих без вісти Фото: twitter.com/BennyWenda

159 людей внаслідок стихійного лиха отримали поранення, повідомив представник Агентства з надзвичайних ситуацій Індонезії

Кількість загиблих в результаті повеней і зсувів у східній Індонезії зросла до 89, понад півтори сотні людей травмовані.

Про це заявив представник Агентства з надзвичайних ситуацій Індонезії Сутопо Пурво Нугрохо, повідомляє АР.

«З-під уламків пошкоджених будинків було вилучено 89 тіл, 159 осіб отримали поранення», - сказав він у вівторок.

Рятувальники продовжують шукати 74 зниклих без вісти.

Раніше повідомлялося, що друге за величиною місто Мозамбіку та один із найбільших портів країни - Бейра - практично повністю зруйноване після удару циклону «Ідай».

Після потужних злив, повеней і різких поривів вітру команді Червоного хреста вдалося вперше оцінити масштаб руйнувань у Бейрі тільки напередодні. При цьому вони поки що не мають даних про жертв і постраждалих серед населення.

Джерело: Укрінформ