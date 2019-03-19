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    Через повені в Індонезії загинули 89 людей

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    <p>Рятувальники продовжують шукати 74 зниклих без вісти</p> - Через повені в Індонезії загинули 89 людей

    Рятувальники продовжують шукати 74 зниклих без вісти

    Фото: twitter.com/BennyWenda

    159 людей внаслідок стихійного лиха отримали поранення, повідомив представник Агентства з надзвичайних ситуацій Індонезії

    Кількість загиблих в результаті повеней і зсувів у східній Індонезії зросла до 89, понад півтори сотні людей травмовані.

    Про це заявив представник Агентства з надзвичайних ситуацій Індонезії Сутопо Пурво Нугрохо, повідомляє АР.

    «З-під уламків пошкоджених будинків було вилучено 89 тіл, 159 осіб отримали поранення», - сказав він у вівторок.

    Рятувальники продовжують шукати 74 зниклих без вісти.

    Раніше повідомлялося, що друге за величиною місто Мозамбіку та один із найбільших портів країни - Бейра - практично повністю зруйноване після удару циклону «Ідай».

    Після потужних злив, повеней і різких поривів вітру команді Червоного хреста вдалося вперше оцінити масштаб руйнувань у Бейрі тільки напередодні. При цьому вони поки що не мають даних про жертв і постраждалих серед населення.

    Джерело: Укрінформ

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