Через повені в Індонезії загинули 89 людей
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Рятувальники продовжують шукати 74 зниклих без вісти
159 людей внаслідок стихійного лиха отримали поранення, повідомив представник Агентства з надзвичайних ситуацій Індонезії
Кількість загиблих в результаті повеней і зсувів у східній Індонезії зросла до 89, понад півтори сотні людей травмовані.
Про це заявив представник Агентства з надзвичайних ситуацій Індонезії Сутопо Пурво Нугрохо, повідомляє АР.
«З-під уламків пошкоджених будинків було вилучено 89 тіл, 159 осіб отримали поранення», - сказав він у вівторок.
Рятувальники продовжують шукати 74 зниклих без вісти.
Раніше повідомлялося, що друге за величиною місто Мозамбіку та один із найбільших портів країни - Бейра - практично повністю зруйноване після удару циклону «Ідай».
Після потужних злив, повеней і різких поривів вітру команді Червоного хреста вдалося вперше оцінити масштаб руйнувань у Бейрі тільки напередодні. При цьому вони поки що не мають даних про жертв і постраждалих серед населення.
Джерело: Укрінформ