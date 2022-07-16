Ракетний удар по Дніпру: частина автобусів змінить схему руху

Нова тимчасова схема руху зараз знаходиться на стадії розробки

В результаті ракетного удару по Дніпру з суботи, 16 липня, вносяться тимчасові зміни в схеми руху автобусних маршрутів №55, 75, 146а, 146Б і 156. Про це повідомляє в Facebook Департамент транспорту та інфраструктури Дніпра.

Нова тимчасова схема руху зараз знаходиться на стадії розробки і буде опублікована після обіду 16 липня.

Відповідно, тимчасово будуть збільшені інтервали руху за вищевказаними маршрутами.

Кілька ракет влучили по промисловому підприємству, за даними місцевої військової адміністрації є загиблі та поранені, збитки уточнюються.

Російські військові ввечері 15 липня атакували місто Дніпро. Через атаку окупантів у Дніпрі можливі перебої з водою.

Раніше повідомлялося, що на місці ракетного удару виникла пожежа, зокрема горять автомобілі.

В результаті російського удару по Дніпру, який стався сьогодні ввечері, загинуло троє людей.