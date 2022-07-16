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    Новини

    Ракетний удар по Дніпру: частина автобусів змінить схему руху

    Ракетний удар по Дніпру: частина автобусів змінить схему руху

    Нова тимчасова схема руху зараз знаходиться на стадії розробки

    В результаті ракетного удару по Дніпру з суботи, 16 липня, вносяться тимчасові зміни в схеми руху автобусних маршрутів №55, 75, 146а, 146Б і 156. Про це повідомляє в Facebook Департамент транспорту та інфраструктури Дніпра.

    Нова тимчасова схема руху зараз знаходиться на стадії розробки і буде опублікована після обіду 16 липня.

    Відповідно, тимчасово будуть збільшені інтервали руху за вищевказаними маршрутами.

    Кілька ракет влучили по промисловому підприємству, за даними місцевої військової адміністрації є загиблі та поранені, збитки уточнюються.

    Російські військові ввечері 15 липня атакували місто Дніпро. Через атаку окупантів у Дніпрі можливі перебої з водою.

    Раніше повідомлялося, що на місці ракетного удару виникла пожежа, зокрема горять автомобілі.

    В результаті російського удару по Дніпру, який стався сьогодні ввечері, загинуло троє людей.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Дніпру: частина автобусів змінить схему руху