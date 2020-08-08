Вибух у Бейруті: Україна надасть гуманітарну допомогу Лівану



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Україна направить Лівану гуманітарну допомогу в зв'язку з вибухом, який стався 4 серпня

Уряд затвердив проєкт указу президента про надання гуманітарної допомоги Лівану

Кабінет міністрів України затвердив проєкт указу президента Володимира Зеленського про надання гуманітарної допомоги Лівану для подолання наслідків вибуху в порту Бейрута.

Про це у суботу повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram-каналі.

«Уряд затвердив проєкт указу президента про надання гуманітарної допомоги Лівану у зв'язку з тим страшним вибухом, який стався в порту Бейрута», – написав він.

Зазначимо, допомогти Лівану у зв'язку з вибухом в порту Бейрута погодилася низка країн. Це країни ЄС, Ізраїль, а також США, Великобританія, Катар, Туреччина та Канада.

Як відомо, серед 153 загиблих, чиї особистості офіційно вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту. Ще 17 осіб поки не впізнані.

До слова, у ліванській столиці Бейруті через вибух, який стався там 4 серпня, відбулися протести з вимогою відставки уряду.

Нагадаємо, у Лівані затримала 16 осіб у справі про вибух у порту Бейрута.

Як писав вже «Главком», три десятки українців у Бейруті просять про допомогу.

Також відомо, що аміачну селітру, яка вибухнула в порту у Бейруті, конфіскували з судна Rhosus ще у вересні 2014 року. А власником цього судна був російський бізнесмен Ігор Гречушкін з Хабаровська.

За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.

Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Напередодні міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць.