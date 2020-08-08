Вибух у Бейруті: Україна надасть гуманітарну допомогу Лівану
Уряд затвердив проєкт указу президента про надання гуманітарної допомоги Лівану
Кабінет міністрів України затвердив проєкт указу президента Володимира Зеленського про надання гуманітарної допомоги Лівану для подолання наслідків вибуху в порту Бейрута.
Про це у суботу повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram-каналі.
«Уряд затвердив проєкт указу президента про надання гуманітарної допомоги Лівану у зв'язку з тим страшним вибухом, який стався в порту Бейрута», – написав він.
Зазначимо, допомогти Лівану у зв'язку з вибухом в порту Бейрута погодилася низка країн. Це країни ЄС, Ізраїль, а також США, Великобританія, Катар, Туреччина та Канада.
Як відомо, серед 153 загиблих, чиї особистості офіційно вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту. Ще 17 осіб поки не впізнані.
До слова, у ліванській столиці Бейруті через вибух, який стався там 4 серпня, відбулися протести з вимогою відставки уряду.
Нагадаємо, у Лівані затримала 16 осіб у справі про вибух у порту Бейрута.
Як писав вже «Главком», три десятки українців у Бейруті просять про допомогу.
Також відомо, що аміачну селітру, яка вибухнула в порту у Бейруті, конфіскували з судна Rhosus ще у вересні 2014 року. А власником цього судна був російський бізнесмен Ігор Гречушкін з Хабаровська.
За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.
Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Напередодні міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць.