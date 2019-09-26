Внаслідок землетрусу в Стамбулі постраждали вісім людей



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Підземні поштовхи відчувалися в Стамбулі і прилеглих до нього районах Фото: Анадолу

Після землетрусу в Стамбулі зафіксовано 28 афтершоків

В результаті землетрусу в Стамбулі постраждали вісім осіб. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Як повідомляє Анадолу, після землетрусу в Стамбулі зафіксовано 28 афтершоків. Магнітуда найсильнішого становила 4,1.

Підземні поштовхи відчувалися в Стамбулі і прилеглих до нього районах.

5.7 magnitude #earthquake in #Istanbul. People went out of bioldings to the streets, so far no details of damage #deprem pic.twitter.com/9NKwzscOEN — Osama Bin Javaid (@osamabinjavaid) 26 сентября 2019 г.

Після землетрусу в деяких будівлях по всьому місту з'явилися тріщини.

Верхівка мінарету мечеті звалилася в центральному районі Авджилар, недалеко від Мармурового моря. Ще один мінарет впав в районі Сариєр.

Раніше повідомлялося, що у четвер, 26 вересня, в Мармуровому морі біля берегів Стамбула стався сильний землетрус магнітудою 5,8.

Джерело: Новое Время