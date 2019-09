Внаслідок землетрусу в Стамбулі постраждали вісім людей

Після землетрусу в Стамбулі зафіксовано 28 афтершоків

В результаті землетрусу в Стамбулі постраждали вісім осіб. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Як повідомляє Анадолу, після землетрусу в Стамбулі зафіксовано 28 афтершоків. Магнітуда найсильнішого становила 4,1.

Підземні поштовхи відчувалися в Стамбулі і прилеглих до нього районах.

5.7 magnitude #earthquake in #Istanbul. People went out of bioldings to the streets, so far no details of damage #deprem pic.twitter.com/9NKwzscOEN