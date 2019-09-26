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    Внаслідок землетрусу в Стамбулі постраждали вісім людей

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    <p>Підземні поштовхи відчувалися в Стамбулі і прилеглих до нього районах</p> - Внаслідок землетрусу в Стамбулі постраждали вісім людей

    Підземні поштовхи відчувалися в Стамбулі і прилеглих до нього районах

    Фото: Анадолу

    Після землетрусу в Стамбулі зафіксовано 28 афтершоків

    В результаті землетрусу в Стамбулі постраждали вісім осіб. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

    Як повідомляє Анадолу, після землетрусу в Стамбулі зафіксовано 28 афтершоків. Магнітуда найсильнішого становила 4,1.

    Підземні поштовхи відчувалися в Стамбулі і прилеглих до нього районах.

    Після землетрусу в деяких будівлях по всьому місту з'явилися тріщини.

    Верхівка мінарету мечеті звалилася в центральному районі Авджилар, недалеко від Мармурового моря. Ще один мінарет впав в районі Сариєр.

    Раніше повідомлялося, що у четвер, 26 вересня, в Мармуровому морі біля берегів Стамбула стався сильний землетрус магнітудою 5,8.

    Джерело: Новое Время

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