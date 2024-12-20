Підрозділи Сил оборони потрапили в оточення на Донеччині? «Хортиця» зробила заяву

Українські захисники, які протягом тривалого часу вели важкі оборонні бої, вийшли з так званого «Успенівського мішка»

Аналітики DeepState заявили, що не всі бійці Сил оборони змогли вийти з так званого «Успенівського мішка». Однак оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» спростувало цю інформацію, наголосивши, що за наказом головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського війська були успішно виведені. Відповідну заяву поширило командування військ.

«Ворог окупував Трудове та Успенівку, зайнявши останній клаптик сумнозвісного «Успенівського мішка». На жаль, вийти з нього змогли не всі, і нехай це буде на совісті до кінця днів відповідальних осіб за цю помилку», – зазначили аналітики DeepState.

У відповідь «Хортиця» заявила, що інформація про перебування підрозділів Сил оборони в оперативному оточенні не відповідає дійсності.

«Військові частини, які тривалий час вели важкі оборонні бої з переважаючими силами противника, здійснили необхідні маневри, щоб уникнути оточення, та продовжують виконання операційних завдань на рубежі Курахове – Константинопольське», – йдеться в офіційному повідомленні.

Нагадаємо, раніше пресслужба оперативно-стратегічного угруповання «Хортиця» заявляла, що українські підрозділи в районі Успенівки Донецької області вживають необхідних заходів для запобігання оточенню і захопленню населених пунктів ворогом.

«Хортиця» зазначила, що в низці медіа та соціальних мережах ширяться повідомлення про оперативне оточення підрозділів Збройних сил України в районі Успенівки Донецької області.

Натомість аналітики Deep State повідомляли про погіршення ситуації в районі Успенівки. У повідомленні йшлося, що ворог неодноразово фіксувався в Успенівці й активно намагається її штурмувати, закріплюватися для подальшого просування та заволоділи населеним пунктом повністю.





