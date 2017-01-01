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    Вночі в Одесі горів склад побутової хімії

    Рятувальники три години боролися з вогнем
    У четвер, 30 листопада,  о 00:04 у м. Одеса по пр. Чапаєва, 2 в одноповерховій складській будівлі побутової хімії ТОВ «ВІД» виникла пожежа. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. «О 03:16 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі 2000 м2. Врятовано поруч розташовані склади. Жертв та постраждалих немає», - йдеться в
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    Ліквідація пожежі (ілюстративне фото)
    Ліквідація пожежі (ілюстративне фото)

    Рятувальники три години боролися з вогнем

    У четвер, 30 листопада,  о 00:04 у м. Одеса по пр. Чапаєва, 2 в одноповерховій складській будівлі побутової хімії ТОВ «ВІД» виникла пожежа. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    «О 03:16 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі 2000 м2. Врятовано поруч розташовані склади. Жертв та постраждалих немає», - йдеться в повідомленні.

    До гасіння пожежі від ДСНС залучалось 19 одиниць техніки та 90 чоловік особового складу.

    Причина пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, в середу ввечері у Харкові сталася пожежа в тролейбусі під час руху на Салтівському шляхопроводі.

    28 листопада у Києві на Троєщині горіла школа.

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