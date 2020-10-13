  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вода Бузького лиману стала смарагдовою (фото)

    • Розсилка
    Вода у Бузькому лимані<span>&nbsp;має яскраво-зелений колір з ознаками гниття водоростей</span> - Вода Бузького лиману стала смарагдовою (фото)
    Вода у Бузькому лимані має яскраво-зелений колір з ознаками гниття водоростей

    Екологи назвали причину позеленіння води біля Миколаєва

    У Миколаєві води Бузького лиману стали зеленими через значне перевищення гранично допустимої концентрації (ГДК) забруднюючих речовин. Зокрема йдеться про азот амонійний. 

    Про це повідомила Державна екологічна інспекція в Миколаївській області.

    «До Державної екологічної інспекції у Миколаївській області надійшло звернення щодо забруднення води Бузького лиману в районі Каботажного узвозу. Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища здійснено виїзд на вказане місце та проведено обстеження. Виявлено, що вода має яскраво-зелений колір з ознаками гниття водоростей», - йдеться у повідомленні.

    За результатами вимірювань у пробах води Бузького лиману зафіксовано перевищення гранично допустимої концентрації (ГДК) забруднюючих речовин для морських вод в 3,6 раза по азоту амонійному. Це свідчить про процес гниття решток органічних сполук.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Вода Бузького лиману стала смарагдовою (фото)
    Вода Бузького лиману стала смарагдовою (фото)

    Концентрація завислих речовин, значна частина яких це гнилі водорості, в 14,7 раза перевищує фонові значення району водокористування, що може свідчити про інтенсивне цвітіння води у водоймі. Значення біохімічного споживання кисню перевищує ГДК в 2,9 раза, що може свідчити про процес окислення (гниття) залишків рослинних решток.

    Як наслідок, зафіксовано низький вміст розчиненого кисню 1,9 мг/дм3, що нижче критичної концентрації розчиненого кисню у воді в 2,1 раза.

    Перевищень ГДК по нітритах, фосфатах, хлоридах, сульфатах не зафіксовано.

     

    Чорне море екологія вода Миколаїв річка інспекція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies