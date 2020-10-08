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    Події в Україні

    Відеофіксація порушень: водії отримують фейкові постанови про штрафи

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    Шахраї почали надсилати українським водіям фейкові постанови про штрафи - Відеофіксація порушень: водії отримують фейкові постанови про штрафи
    Шахраї почали надсилати українським водіям фейкові постанови про штрафи

    Справжність постанови про штраф можна перевірити на спеціальному сайті від МВС

    Шахраї почали в своїх цілях використовувати систему автофіксації порушень правил дорожнього руху і тепер розсилають водіям постанови про штрафи. У зловмисників є адреси, прізвища, імена та по батькові водіїв. На ці адреси вони і посилають підроблені «листи щастя».

    Про це пише «Автотема».

    Іноді фальшиві постанови про штрафи отримують навіть люди, які ніколи не володіли автомобілем.

    У деяких випадках шахраї телефонують автомобілістам, які не сплатили штраф. Вони в ультимативній формі вимагають заплатити штраф, погрожуючи різними «каральними» заходами від держави. В результаті деякі автомобілісти платять штрафи і не підозрюють, що мають справу з шахраями.

    Однак видання зазначає, що звичайних квитанцій про порушення ПДР поліція вже давно не надсилає. Замість них використовуються спеціальні постанови, в яких зазначено, де і коли відбулося правопорушення, яка модель автомобіля.

    У постанові є посилання на спеціальний сайт, на якому можна побачити фото або відео правопорушення. На тому ж сайті можна перевірити справжність постанови, ввівши у необхідні поля її номер і номер автомобіля-порушника.

    Крім того, у справжній постанові є QR-код, в якому зашифровані дані для оплати штрафу за допомогою банківської карти.

    МВС шахрайство штраф ПДР модель поліція
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