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Оборона Запоріжжя. Новий глава області пояснив, чому «зуби дракона» зводять без тендерів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Оборона Запоріжжя. Новий глава області пояснив, чому «зуби дракона» зводять без тендерів
«Зуби дракона» мають бути побудовані у найкоротші терміни, в той час як тендерна процедура займає близько місяця
фото: Міноборони України/Facebook

Іван Федоров обіцяє нові системи укріплень вже за місяць-два

Кабмін виділив 1,3 млрд на спорудження фортифікаційних споруд у Запорізькій області – мова про «зуби дракона». Про тендер, який Запорізька обласна військова адміністрація оголосила на початку січня, в інтерв’ю «Главкому» розповів її керівник Іван Федоров.

«Було рішення уряду про те, що коли будуємо фортифікаційні споруди, тендери не проводимо. Сьогодні усі силові структури дуже прискіпливо дивляться на усі ті оборонні закупівлі, які ми робимо також у частині фортифікації», - зазначив він.

Федоров додав, що оборонні контракти відсутні у системі «Прозорро» з тієї причини, що фортифікаційні споруди мають бути побудовані у найкоротші терміни, в той час як тендерна процедура займає близько місяця. Окрім того, він наголосив, що інформація не має бути публічною, щоби окупанти не зрозуміли, де і які роботи проводяться. Очільник Запорізької ОВА підкреслив, що фортифікаційні споруди будуть зведені за один-два місяці.

До слова, Федоров розповів, що вже укладено десятки контрактів на спорудження фортифікаційних споруд, та додав, що кількість контрактів «не означає кількість оборонних споруд, кількість кілометрів протитанкових ровів». Він також висловив переконання, що сума у 1,3 млрд грн не є граничною і в цьому місяці ще будуть виділятися гроші.

Нагадаємо, Управління капітального будівництва Запорізької ОДА скасувало відкриті торги із закупівлі предметів оборонного призначення. На початку січня 2024 року замовник оголосив тендер очікуваною вартістю 88,5 млн грн. Планувалася закупівля 45 тис. штук загороджувальних бетонних пірамід. До середини березня весь товар мав бути поставлений, однак замовник оголосив про скасування тендера через відсутність фінансування з державного бюджету.

Як повідомляв «Главком», росіяни масово встановлюють оборонні лінії у вигляді «зубів дракона» на окупованих українських територіях. Також відомо, що «зуби дракона» виготовляють на заводі залізобетонних виробів у Гомелі (Білорусь).

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Теги: Іван Федоров тендер фінансування Запоріжжя

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