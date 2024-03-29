Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

ЗМІ: Пов'язана з родиною керівника «Укрнафти» компанія отримує преференції на тендерах

Дарія Демяник
glavcom.ua
ЗМІ: Пов'язана з родиною керівника «Укрнафти» компанія отримує преференції на тендерах
Журналісти знайшли підтвердження підіграванню «Укрнафтою» компанії «Український паливний стандарт»
фото з відкритих джерел

На аукціоні перемогла фірма «Український паливний стандарт», її пропозиція була лише на 75 грн нижчою за умови самої «Укрнафти»

Фірма, заснована рідною сестрою дружини глави «Укрнафти» Корецького, виграє тендери з постачання продукції державної компанії. Про це йдеться у матеріалі «Фокуса».

Так, журналісти знайшли підтвердження підіграванню «Укрнафтою» компанії «Український паливний стандарт». Це підприємство у 2022 році заснували Катерина Варламова і Олена Моружко – рідна сестра дружини Корецького.

15 грудня 2023 року виконком Єрківської селищної ради (Черкаська обл.) оголосив на Прозорро тендер (UA-2023-12-15-012479-a) на закупівлю 13880 літрів ДП та 11170 літрів бензину А-95. Замовник планував заправляти власний транспорт на підставі довірчого документа – паливних талонів (карток). На тендер вийшли три компанії: ТОВ «Синергія Систем», ТОВ «Український паливний стандарт» та ТОВ «Укрнафта-Постач». «Укрнафта-Постач» – дочірнє підприємство «Укрнафти» – пропонує талони «Укрнафти» за ціною 1 208 765 грн з ПДВ, зі зразком талонів Ukrnafta. «Український паливний стандарт» так само пропонує талони «Укрнафти», але дешевше – за ціною 1 200 897 грн з ПДВ.

У пакеті – зразок тих самих талонів Ukrnafta, договір з «Укрнафта-Постач» №Т-955/23 від 23 листопада 2023 року, за яким компанія Моружко купує у дочки «Укрнафти» талони на 50 млн грн (це другий такий договір), гарантійний лист від «Укрнафти» про безперебійний відпуск пального за талонами Ukrnafta. На аукціоні перемогла фірма «Український паливний стандарт», її пропозиція була лише на 75 грн нижчою за умови «Укрнафти».

Як йдеться у матеріалі, у договорі з ТОВ «Укрнафта-Постач» є пункт 5.3, за яким покупець талонів «Український паливний стандарт» «...погоджується та зобов'язується не здійснювати перепродажу Товару (талонів) третім сторонам», а в разі порушення цієї умови «...Покупець зобов'язаний компенсувати Постачальнику всі збитки, втрату чи шкоду». Ця заборона та санкції можуть слугувати для запобігання збиткам для «Укрнафта-Постача» від продажу талонів оптовим покупцям зі знижкою. Аналогічні положення журналісти знайшли в договорі на купівлю-продаж талонів між дочкою «Укрнафти» та «Український паливний стандарт». Крім того п. 7.4. передбачає можливість покарати порушника, припинивши відпуск палива за перепроданими талонами.

«Проте попри пряму заборону на перепродаж «Український паливний стандарт» регулярно виходить на тендери у системі «Прозорро» з талонами «Укрнафти», – йдеться у матеріалі.

Інформація про санкції з боку «Укрнафти» та її «дочки» за це відсутня – до ДАСУ та АМКУ не надходили скарги на зловживання і порушення конкуренції на торгах.

«Український паливний стандарт» включає до тендерного пакета дані про виконання аналогічних договорів з іншими клієнтами, що, на думку журналістів, означає, що «Укрнафта-Постач» та «Укрнафта» могли не припиняти обслуговувати перепродані талони.

Суми, що фігурують у двох договорах між ТОВ «Укрнафта-Постач» та ТОВ «Український паливний стандарт», можуть складати щонайменше 60 млн грн заробітку для компанії, яка працювала на той час на ринку лише рік.

«Цей кейс може стати одним з пунктів в списку невідкладних справ для новоствореної Наглядової ради, комітету з етики та комітету з аудиту, і схожий на недопрацювання у роботі антикорупційного уповноваженого НАЗК в «Укрнафті», – зазначає видання.

Теги: санкції Укрнафта тендер Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Домовленість між Францією, Україною та Данією дозволить швидко доставити 78 САУ Caesar нашій країні
Франція передасть Україні майже 80 артилерійських установок Caesar
26 березня, 21:58
Позиційна (окопна) війна, навіть з додатковими мобілізованими, не змінить кардинально ситуацію
Окопна війна і мобілізація: чому це не змінить ситуацію?
19 березня, 13:01
17 березня – День мобілізаційного працівника в Україні
День мобілізаційного працівника в Україні. Що відзначаємо 17 березня
17 березня, 00:00
Легіон «Свобода Росії», РДК і Сибірський батальйон заявили, що збираються росіян «звільнити від диктатури терористичної організації, яка захопила владу»
Чому операція у Бєлгородській та Курській областях невідворотна
15 березня, 09:35
Дарина Попова та Андрій Акімов у цивільному шлюбі з 2017 року, виховують спільну доньку
ЗМІ знайшли нову дружину підсанкційного керівника «Газпромбанку»: які секрети вона приховує
13 березня, 12:26
ЗСУ просунулися на північний захід від Бахмута: аналіз ISW
ЗСУ просунулися на північний захід від Бахмута: аналіз ISW
12 березня, 05:20
Естонія найближчим часом також схвалить новий пакет військової допомоги для Києва
Україна незабаром підпише безпекову угоду зі ще однією країною
8 березня, 20:53
До партнерства планується залучити ключові зацікавлені сторони, технічних експертів та фінансових партнерів
Держдеп США і фонд Маршалла анонсували ініціативу з відбудови міст України
7 березня, 06:52
Повітряне командування «Схід» підтверджує збиття винищувача-бомбардувальника Су-34
Повітряні сили збили ворожий бомбардувальник Су-34
2 березня, 19:13

Економіка

Курс на виробництво «зеленої» сталі. Науковці дали рекомендації Україні
Курс на виробництво «зеленої» сталі. Науковці дали рекомендації Україні
ЗМІ: Пов'язана з родиною керівника «Укрнафти» компанія отримує преференції на тендерах
ЗМІ: Пов'язана з родиною керівника «Укрнафти» компанія отримує преференції на тендерах
Дрони для ЗСУ. Нова голова Рахункової палати анонсувала результати масштабного аудиту
Дрони для ЗСУ. Нова голова Рахункової палати анонсувала результати масштабного аудиту
Україна та США підписали угоду про відтермінування виплат за боргом
Україна та США підписали угоду про відтермінування виплат за боргом
Фінансова ревізія Єдиного телемарафону не на часі? Голова Рахункової палати зробила заяву
Фінансова ревізія Єдиного телемарафону не на часі? Голова Рахункової палати зробила заяву
Столичний антикорупціонер Бахматов задекларував валюти на мільйон доларів
Столичний антикорупціонер Бахматов задекларував валюти на мільйон доларів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
208K
Посольство Казахстану закликало своїх громадян залишити Україну
21K
Танки ще однієї країни виявилися непридатними для війни в Україні
15K
Військовому довелося їхати у тамбурі потяга: причина обурила суспільство
11K
Відставка Залужного: Сирський вперше прокоментував рішення президента
8480
Загибель помічника Залужного: ДБР завершило розслідування щодо офіцера
7949
Між окупацією та наступом. Що обере Путін?

Новини

Масована атака на Україну, вибухи в Білгороді: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
В Україні було оголошено повітряну тривогу: ворог атакував ракетами і «шахедами»
Сьогодні, 06:14
Дощі, подекуди сильний вітер: прогноз погоди на 29 березня
Сьогодні, 05:20
У Києві повітряна тривога тривала понад 30 хвилин
Сьогодні, 02:39
День фокусника. Які свята відзначаємо 29 березня
Сьогодні, 00:19
Заборона на експорт газу створює перешкоди для інвестицій у видобуток – нардеп
Вчора, 18:10

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua