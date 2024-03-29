ЗМІ: Пов'язана з родиною керівника «Укрнафти» компанія отримує преференції на тендерах

На аукціоні перемогла фірма «Український паливний стандарт», її пропозиція була лише на 75 грн нижчою за умови самої «Укрнафти»

Фірма, заснована рідною сестрою дружини глави «Укрнафти» Корецького, виграє тендери з постачання продукції державної компанії. Про це йдеться у матеріалі «Фокуса».

Так, журналісти знайшли підтвердження підіграванню «Укрнафтою» компанії «Український паливний стандарт». Це підприємство у 2022 році заснували Катерина Варламова і Олена Моружко – рідна сестра дружини Корецького.

15 грудня 2023 року виконком Єрківської селищної ради (Черкаська обл.) оголосив на Прозорро тендер (UA-2023-12-15-012479-a) на закупівлю 13880 літрів ДП та 11170 літрів бензину А-95. Замовник планував заправляти власний транспорт на підставі довірчого документа – паливних талонів (карток). На тендер вийшли три компанії: ТОВ «Синергія Систем», ТОВ «Український паливний стандарт» та ТОВ «Укрнафта-Постач». «Укрнафта-Постач» – дочірнє підприємство «Укрнафти» – пропонує талони «Укрнафти» за ціною 1 208 765 грн з ПДВ, зі зразком талонів Ukrnafta. «Український паливний стандарт» так само пропонує талони «Укрнафти», але дешевше – за ціною 1 200 897 грн з ПДВ.

У пакеті – зразок тих самих талонів Ukrnafta, договір з «Укрнафта-Постач» №Т-955/23 від 23 листопада 2023 року, за яким компанія Моружко купує у дочки «Укрнафти» талони на 50 млн грн (це другий такий договір), гарантійний лист від «Укрнафти» про безперебійний відпуск пального за талонами Ukrnafta. На аукціоні перемогла фірма «Український паливний стандарт», її пропозиція була лише на 75 грн нижчою за умови «Укрнафти».

Як йдеться у матеріалі, у договорі з ТОВ «Укрнафта-Постач» є пункт 5.3, за яким покупець талонів «Український паливний стандарт» «...погоджується та зобов'язується не здійснювати перепродажу Товару (талонів) третім сторонам», а в разі порушення цієї умови «...Покупець зобов'язаний компенсувати Постачальнику всі збитки, втрату чи шкоду». Ця заборона та санкції можуть слугувати для запобігання збиткам для «Укрнафта-Постача» від продажу талонів оптовим покупцям зі знижкою. Аналогічні положення журналісти знайшли в договорі на купівлю-продаж талонів між дочкою «Укрнафти» та «Український паливний стандарт». Крім того п. 7.4. передбачає можливість покарати порушника, припинивши відпуск палива за перепроданими талонами.

«Проте попри пряму заборону на перепродаж «Український паливний стандарт» регулярно виходить на тендери у системі «Прозорро» з талонами «Укрнафти», – йдеться у матеріалі.

Інформація про санкції з боку «Укрнафти» та її «дочки» за це відсутня – до ДАСУ та АМКУ не надходили скарги на зловживання і порушення конкуренції на торгах.

«Український паливний стандарт» включає до тендерного пакета дані про виконання аналогічних договорів з іншими клієнтами, що, на думку журналістів, означає, що «Укрнафта-Постач» та «Укрнафта» могли не припиняти обслуговувати перепродані талони.

Суми, що фігурують у двох договорах між ТОВ «Укрнафта-Постач» та ТОВ «Український паливний стандарт», можуть складати щонайменше 60 млн грн заробітку для компанії, яка працювала на той час на ринку лише рік.

«Цей кейс може стати одним з пунктів в списку невідкладних справ для новоствореної Наглядової ради, комітету з етики та комітету з аудиту, і схожий на недопрацювання у роботі антикорупційного уповноваженого НАЗК в «Укрнафті», – зазначає видання.