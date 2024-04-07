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Росіяни атакували Харків: є влучання у будинок

Наталія Порощук
glavcom.ua
Росіяни атакували Харків: є влучання у будинок
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Один з безпілотників влучив у приватний будинок

Вночі проти 7 квітня у Харкові пролунали вибухи. Внаслідок атаки виникла пожежа. Про це повідомляє харківський міський голова Ігор Терехов.

«Один з безпілотників влучив у приватний будинок. Пожежа. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Повітряні сили повідомляли, що безпілотники атакують Харків.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Росіяни атакували Харків: є влучання у будинок фото 1

Нагадаємо, що у Харкові о 00:15 почалася повітряна тривога. Згодом о 00:32 пролунав вибух.

Теги: Харків росія війна Харківщина Україна безпілотник

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