Росіяни атакували Харків: є влучання у будинок
Один з безпілотників влучив у приватний будинок
Вночі проти 7 квітня у Харкові пролунали вибухи. Внаслідок атаки виникла пожежа. Про це повідомляє харківський міський голова Ігор Терехов.
«Один з безпілотників влучив у приватний будинок. Пожежа. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється», – йдеться у повідомленні.
Повітряні сили повідомляли, що безпілотники атакують Харків.
Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:
Нагадаємо, що у Харкові о 00:15 почалася повітряна тривога. Згодом о 00:32 пролунав вибух.
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