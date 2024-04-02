Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Низка українських міст отримала допомогу від США

Наталія Порощук
glavcom.ua
Низка українських міст отримала допомогу від США
фото з відкритих джерел

Передана техніка працюватиме для забезпечення безперебійної роботи служб у Дніпрі, Вінниці, Івано-Франківську, Львові, Черкасах та Чернівцях

Сполучені Штати Америки передали Україні генератори, теплоенергетичні когенераційні установки та машини екстреної допомоги. Про це повідомляє посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х

«У той час, як Росія продовжує жорстокі атаки на енергетичну інфраструктуру України, USAID надала 109 генераторів, 19 теплоенергетичних когенераційних установок та 13 машин екстреної допомоги», – йдеться у повідомленні.

Бріджит Брінк зазначила, що передана техніка працюватиме для забезпечення безперебійної роботи служб у Дніпрі, Вінниці, Івано-Франківську, Львові, Черкасах та Чернівцях.

Нагадаємо, що до держбюджету України надійшло $118 мільйонів на безповоротній основі від Уряду Японії в рамках проєктів Світового банку «Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя» та «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей».

До слова, Рада директорів Світового банку схвалила для України позику для підтримки політики розвитку «Основи зростання» (Growth Foundations Development Policy Loan – DPL) у розмірі $1,5 млрд.

Теги: енергетика США Міненерго українці гуманітарна допомога Україна Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація у регіоні Бєлгородської області вплинула на фронт
Смуга активних бойових дій збільшується: огляд з фронту
19 березня, 10:30
Створення системи торгівлі квотами на викиди парникових газів (СТВ) – це важливий крок у напрямку євроінтеграції
Через екологічний податок ЄС кожна тонна українського металу може подорожчати на $100
7 березня, 11:23
Україна отримає від Болгарії 30 вагонів зі 100 бронетранспортерами
Болгарія відправила Україні першу партію бронетранспортерів
14 березня, 21:21
Угорщина хоче відновити право на політичне представництво на регіональному та національному рівнях в Україні
Права нацменшин. Угорщина надіслала країнам ЄС листа з претензіями до України
15 березня, 20:45
Генерал Гордон «СКІП» Дейвіс-молодший
Американський генерал розповів, як Україна застосовує інновації на полі бою
22 березня, 19:20
Українці завадили святкуванню росіян у Нью-Йорку
Українці зірвали святкування російської Масляної у Нью-Йорку (фото, відео)
17 березня, 13:23
Стара бронетехніка США потребує ремонту, але мільярда доларів повинно вистачити на оплату робіт
The Telegraph назвав три види зброї, які можуть змінити хід війни в Україні
28 березня, 18:15
УСПП надав Уряду пропозиції щодо масштабування військового виробництва
УСПП надав уряду пропозиції щодо відновлення військового виробництва
Вчора, 19:05
В тимчасово окупованому Джанкої збільшується кількість ППО
Росія перекинула додаткові системи ППО на аеродром у Джанкої (фото)
Сьогодні, 01:40

Суспільство

Низка українських міст отримала допомогу від США
Низка українських міст отримала допомогу від США
Україна отримала $118 мільйонів від Японії: куди спрямують кошти
Україна отримала $118 мільйонів від Японії: куди спрямують кошти
Опитування показало ставлення українців до ухилянтів: неочікувані дані
Опитування показало ставлення українців до ухилянтів: неочікувані дані
В Україні почалася демобілізація строковиків
В Україні почалася демобілізація строковиків
Митрополит Онуфрій відповів Кирилу на заклик вбивати українців (відео)
Митрополит Онуфрій відповів Кирилу на заклик вбивати українців (відео)
Пил із Сахари: синоптикиня пояснила, чому його не слід плутати з пиловою бурею
Пил із Сахари: синоптикиня пояснила, чому його не слід плутати з пиловою бурею

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Звільнений після скандалу голова ОДА опинився на роботі у СБУ і показав нове житло у Польщі
45K
У законопроєкті про підтримку України буде нововведення – спікер Джонсон
21K
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
19K
Митрополит Онуфрій відповів Кирилу на заклик вбивати українців (відео)
18K
Поклоняюся і буду поклонятися. Як Онуфрій відреагував на дії Гундяєва?
11K
Одна з сусідніх країн не виділила фінансову допомогу для українських біженців у 2024 році

Новини

2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Україну накрив пил з Сахари: у чому небезпека та як захиститися
Вчора, 10:33
Чергова атака на Харків, вибори в Туреччині: головне за ніч
Вчора, 06:19
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 1 квітня
Вчора, 04:50
День сміху. Які свята відзначаємо 1 квітня
Вчора, 00:16
«Наростає величезна криза». Аналітик енергоринку попередив про загрозу наступному опалювальному сезону
31 березня, 14:46

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua