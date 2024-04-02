Низка українських міст отримала допомогу від США

Передана техніка працюватиме для забезпечення безперебійної роботи служб у Дніпрі, Вінниці, Івано-Франківську, Львові, Черкасах та Чернівцях

Сполучені Штати Америки передали Україні генератори, теплоенергетичні когенераційні установки та машини екстреної допомоги. Про це повідомляє посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х.

У той час як Росія продовжує жорстокі атаки на енергетичну інфраструктуру України, @USAID надало 109 генераторів, 19 теплоенергетичних когенераційних установок та 13 машин екстреної допомоги для забезпечення безперебійної роботи служб у Дніпрі, Вінниці, Івано-Франківську, Львові,… pic.twitter.com/KiscLroryP — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 1, 2024

«У той час, як Росія продовжує жорстокі атаки на енергетичну інфраструктуру України, USAID надала 109 генераторів, 19 теплоенергетичних когенераційних установок та 13 машин екстреної допомоги», – йдеться у повідомленні.

Бріджит Брінк зазначила, що передана техніка працюватиме для забезпечення безперебійної роботи служб у Дніпрі, Вінниці, Івано-Франківську, Львові, Черкасах та Чернівцях.

Нагадаємо, що до держбюджету України надійшло $118 мільйонів на безповоротній основі від Уряду Японії в рамках проєктів Світового банку «Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя» та «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей».

До слова, Рада директорів Світового банку схвалила для України позику для підтримки політики розвитку «Основи зростання» (Growth Foundations Development Policy Loan – DPL) у розмірі $1,5 млрд.