ГО «Фундація Течія» Олега Крота забезпечила військового протезами втрачених кінцівок

Рідні військового звʼязались з організацією, і та повністю посприяла у пошуку, оплаті та встановленні протезів

Військовий Олександр став одним із перших українців, які вийшли на захист країни з початку повномасштабного вторгнення. Спочатку чоловік приєднався до добровольчих обʼєднань, які патрулювали вулиці, охороняли підприємства і вираховували ворожі ДРГ. А згодом пішов на службу у ЗСУ. У перші місяці в армії чоловіка відправили у Бахмут, а через пів року він опинився у Дергачах на Харківщині.

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На одному з напрямків війни Олександр отримав поранення кінцівок. У його спогадах залишився вибух, помаранчевий спалах та як просив побратимів його застрелити, щоб не бути непосильною ношею і не наражати їх на небезпеку під час транспортування пораненого до польового шпиталю.

«Відчуття, що кожна клітина твого організму як на електричному стільці. Я не міг дихати, мені було дуже боляче… згодом я побачив, що у мене відірвана рука, яка висить на сухожиллі», – згадує військовий Олександр момент, коли отримав бойове поранення.

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У медичному пункті, куди побратими евакуювали Олександра, зʼясувалось, що він отримав не лише поранення руки, постраждала й нога. Після операцій, тривалого лікування та відновлення перед чоловіком постало питання протезування. Перед військовим був вибір робити протези в Україні чи закордоном. Рідні Олександра звʼязались із ГО «Фундація Течія» Олега Крота і організація повністю посприяла у пошуку, оплаті та встановленні протезів.

Для порівняння, електричний протез коліна у Німеччині коштує до сімдесяти тисяч доларів. Організація мецената Олега Крота взяла всі витрати на себе.

Зараз чоловік звикає до нових кінцівок, адаптується до нових реалій життя та сподівається, що у найближчі роки призвичаїтися до протезів і не буде відчувати дискомфорту.

Військовий Олександр не єдиний з підопічних ГО «Фундація Течія». Загалом з початку повномасштабного вторгнення організація посприяла у протезуванні не одному захиснику України і продовжує допомагати.

Також благодійна ініціатива на постійній основі забезпечує усім необхідним військових на передовій і регулярно передає на фронт техніку, продукти харчування, амуніцію, медикаменти та паливно-мастильні матеріали для бойових машин.