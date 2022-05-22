Воєнний стан продовжено до 23 серпня

Нардепи підтримали указ президента 320 голосами

Воєнний стан в Україні триватиме як мінімум до 23 серпня. Верховна Рада затвердила відповідний президентський указ, повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

Повідомляється, що подання президента Володимира Зеленського зачитав у парламенті секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Нардепи підтримали указ 320 голосами.

Таким чином, воєнний стан продовжується з 05:30 25 травня 2022 ще на 90 діб. Тобто до 23 серпня.

Зазначимо, цей режим дозволяє обмежувати конституційні права та свободи. Повний перелік таких заходів міститься в указі президента.

Віоєнний стан в Україні може супроводжуватися:

посиленням охорони об'єктів особливої важливості

трудовий обов'язком

примусовим відчуженням майна

комендантською годиною

особливим режимом в'їзду та виїзду

обмеженням свободи пересування

забороною на мітинги та масові заходи

забороною на торгівлю зброєю та алкоголем

забороною військовозобов'язаним міняти місце проживання тощо.

Нагадаємо, що 22 травня Рада проголосувала за продовження мобілізації. Мобілізація ще тривати щонайменше ще 90 днів.

Раніше повідомлялося, що воєнний стан продовжать одразу на три місяці. Контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона.