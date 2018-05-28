Волкер хоче продовжувати роботу з радником Путіна Сурковим

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Спецпредставник Держдепу Курт Волкер хотів би продовжувати роботу з радником Путіна Владиславом Сурковим

Волкер прокоментував повідомлення про ймовірну заміну Суркова у переговорах по Донбасу

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що хоче продовжувати співпрацю з радником Путіна, уповноваженим президента РФ по Донбасу Владиславом Сурковим.

Так Волкер прокоментував повідомлення про ймовірну заміну Суркова на цій посаді, повідомляє «Крим.Реалії».

«Я бачив повідомлення в пресі (про можливу заміну - ред.), але офіційно ми не маємо інформації з Кремля, чи буде він, чи не продовжуватиме. Він дуже розумний, дуже професійний, дуже серйозна контактна особа, яка передає зміст переговорів надійно. Я був би задоволений продовжувати роботу з ним, якщо Кремль його вибере. Ключовим тут є те, щоб ми говорили з кимось, хто має прямий канал зв'язку з президентом Путіним. Адже рішення дійсно знаходяться в його руках», — сказав Волкер.

Нагадаємо, 14 травня Волкер в сьомий раз за останні вісім місяців здійснив візит до України. Він, зокрема, зустрівся із сім'ями заручників, політв'язнів і зниклих безвісти.

Волкер заявив, що російськомовні мешканці Донбасу, з якими він зустрічався, хочуть, щоб Донбас повернули Україні, і запанував мир – що повністю суперечить кремлівській риториці.