Поки немає умов для прийому України в НАТО – очільник МЗС Франції

Раніше в НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ

Глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан поки не бачить Україну членом військово-політичного блоку НАТО (Північноатлантичний Альянс). Про це міністр заявив під час інтерв'ю телеканалу BFMTV.

На його думку, умови для вступу України до Альянсу ще не склалися.

«Вважаю, що наразі умови для прийому України в НАТО не склалися», – заявив очільник МЗС.

Нагадаємо, цього тижня, 18-20 червня, п'ятий президент України, лідер політичної партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко на запрошення турецької влади здійснить візит до Турецької Республіки. Зазначається, що програмою візиту передбачена участь Петра Порошенка в Анталійському дипломатичному форумі під егідою президента Туреччини, проведення двосторонніх зустрічей з низкою глав зовнішньополітичних відомств країн НАТО, високопосадовцями з числа учасників Форуму.

Раніше в НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ.

Президент США Джо Байден після саміту НАТО у Брюсселі 14 червня заявив, що Україні необхідно подолати корупцію і провести низку реформ на шляху до членства в НАТО.