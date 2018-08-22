Волкер заявив, що єдиної Європи не буде без України і вільної Росії



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Курт Волкер

Ідея єдиної і вільної Європи ніколи не буде реалізована без участі України і Росії, запевняє Волкер

Спецпредставник США по Україні Курт Волкер на міжнародній конференції у Вільнюсі заявив, що формування образу єдиної Європи можливе тільки за участю народів України і неавторитарної Росії.

Про це повідомляє Delfi.

«Ідея єдиної і вільної Європи ніколи не буде реалізована без участі України і Росії. І це не означає - поліцейської Росії, авторитарного Кремля, це означає - Росії як народу і держави. Вони теж мають бути частиною процесу, інакше це ніколи не скінчиться, ми ніколи не будемо в безпеці», - сказав Волкер.

За його словами, те, де зараз знаходиться Захід, «більше нагадує наполовину повну склянку, ніж наполовину порожню». Волкер нагадав про ухвалені США рішення щодо збільшення бюджету НАТО, чисельності військових сил в Європі, санкції через анексію Криму, введення заборони на застосування зброї у Східній Україні, а також кроки щодо досягнення переговорів між Північною і Південною Кореями, місії в Афганістані, Сирії.

«М'яч став віддалятися в правильному напрямі. Звичайно, є чимало речей, які ми могли б помітити і з іншого боку рівняння, але давайте з'ясуємо, чого ми намагаємося досягти, і станемо до роботи», - закликав спецпредставник США по Україні.

Нагадаємо, нещодавно Волкер заявив, що реакція країн Заходу на зазіхання Росії на східні території України стала неочікуваною для Кремля.