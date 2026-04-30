Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів

Антон Федорців
Усман Дембеле прагне вийти в другий фінал поспіль
фото: Reuters

Переможець номінації двічі забив і віддав результативну передачу на партнера

Нападник французького «Парі Сен-Жермен» Усман Дембеле визнаний найкращим футболістом за підсумком перших матчів 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Стараннями француза ПСЖ оформив непросту перемогу над мюнхенською «Баварією» (5:4). У першому таймі Дембеле асистував хавбеку Невешу та реалізував одинадцятиметровий. А в другій половині він пробив Ноєра ще раз класним ударом від стійки.

У голосуванні французький нападник випередив співвітчизника Антуана Грізманна. Досвідчений виконавець не забив лондонському «Арсеналу» (1:1). Проте, був помітною фігурою у складі мадридського Атлетіко в першому поєдинку проти «канонірів».

Дембеле в нинішньому сезоні зіграв 11 матчів у Лізі чемпіонів. До свого активу він записав шість м'ячів і дві результативні передачі. Матч-відповідь проти «Баварії» відбудеться 6 травня.

ПСЖ – «Баварія»: як це було

Команди організували п'ять голів у першому таймі та ще чотири – в другому. Відкрив рахунок форвард німецького гранда Кейн, реалізувавши одинадцятиметровий.

Парижани відповіли м'ячами нападника Кварацхелії та хавбека Невеша. «Ротен» зрівняли рахунок зусиллями півзахисника Олісе. Проте, перед перервою нападник ПСЖ Дембеле забив із пенальті за гру рукою.

У другій половині команда Луїса Енріке розвинула успіх. Голами відзначилися ті ж Кварацхелія і Дембеле. Однак, мюнхенці встигли скоротити відставання до мінімуму. У середині 45-хвилинки м'ячі оформили центрбек Упамекано та вінгер Діас.

Що далі для ПСЖ і «Баварії»

Між двома матчами півфінальної стадії суперників чекатимуть поєдинки на внутрішній арені. «Парі Сен-Жермен» 2 травня прийме «Лор'ян» у французькій Лізі 1. «Ротен» у цей же день проекзаменують «Гайденгайм» у чемпіонаті Німеччини.

Турнірне значення матиме лише матч ПСЖ. Команда Луїса Енріке ще не гарантувала собі чемпіонський титул. Парижани випереджають «Ланс» нагорі таблиці Ліги 1 на шість пунктів. Обидві команди мають у запасі по чотири поєдинки, зокрема й очний матч.

Нагадаємо, капітан ПСЖ Маркіньйос повторив рекорд легендарного Роберто Карлоса в Лізі чемпіонів. Він досягнув рекордного показника для бразильців за матчами в турнірі. Обидва оборонці зіграли по 120 матчів у головному єврокубку.

До слова, ПСЖ і «Баварія» встановили новий рекорд півфіналів Ліги чемпіонів. Дев'ять забитих м'ячів на дві команди дозволили оновити попередній орієнтир на два голи. Досі в півфіналах турніру не забивали більше семи м'ячів.

Читайте також

Люка Шевальє розчарований ситуацією у Парижі
Одноклубник Забарного розгляне відхід із ПСЖ влітку
Вчора, 19:37
Маркіньйос переписав історію турніру
Капітан ПСЖ повторив рекорд легендарного Роберто Карлоса в Лізі чемпіонів
Вчора, 11:33
Суперники організували дев'ять голів на двох
ПСЖ і «Баварія» встановили новий рекорд півфіналів Ліги чемпіонів
Вчора, 10:04
Жуан Невес став однією з головних дійових осіб поєдинку проти мюнхенців
ПСЖ переміг «Баварію» у вражаючому першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів
Вчора, 00:11
Маркіньйос отримав привілейоване становище в клубі
ПСЖ остаточно визначився з долею капітана команди
20 квiтня, 11:00
Барт Вербрюгген серйозно зацікавив лідера Ліги 1
ПСЖ не залишить росіянина основним голкіпером на новий сезон – ЗМІ
14 квiтня, 18:52

Новини

Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Сьогодні, 17:59
Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Сьогодні, 17:30
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Сьогодні, 10:45
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
Сьогодні, 06:45
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:28
Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Вчора, 17:46

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
