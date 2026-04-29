Капітан ПСЖ повторив рекорд легендарного Роберто Карлоса в Лізі чемпіонів

Оборонець незабаром встановить новий орієнтир для співвітчизників

Центрбек французького «Парі Сен-Жермен» Маркіньйос вийшов у старті на півфінал Ліги чемпіонів проти мюнхенської «Баварії» (5:4) та досягнув рекордного показника для бразильців за матчами в турнірі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Squawka.

Лідер оборони ПСЖ повторив досягнення легенди бразильського футболу Роберто Карлоса. Той провів 120 матчів у головному єврокубку за мадридський «Реал» і стамбульський «Фенербахче». У лавах «вершкових» він виграв три трофеї Ліги чемпіонів.

Маркіньйос же виступав у турнірі лише в складі французького гранда. Дебютував у головному єврокубку він у сезоні 2013/14. А в минулій кампанії бразилець підняв над головою трофей Ліги чемпіонів.

У нинішньому сезоні Маркіньйос провів 28 поєдинків у всіх турнірах. Зокрема, 13 матчів він відіграв у Лізі чемпіонів. До свого активу оборонець записав два голи в турнірі.

ПСЖ – «Баварія»: як це було

Команди організували п'ять голів у першому таймі та ще чотири – в другому. Відкрив рахунок форвард німецького гранда Кейн, реалізувавши одинадцятиметровий.

Парижани відповіли м'ячами нападника Кварацхелії та хавбека Невеша. «Ротен» зрівняли рахунок зусиллями півзахисника Олісе. Проте, перед перервою нападник ПСЖ Дембеле забив із пенальті за гру рукою.

У другій половині команда Луїса Енріке розвинула успіх. Голами відзначилися ті ж Кварацхелія і Дембеле. Однак, мюнхенці встигли скоротити відставання до мінімуму. У середині 45-хвилинки м'ячі оформили центрбек Упамекано та вінгер Діас.

Що далі для ПСЖ і «Баварії»

Між двома матчами півфінальної стадії суперників чекатимуть поєдинки на внутрішній арені. «Парі Сен-Жермен» 2 травня прийме «Лор'ян» у французькій Лізі 1. «Ротен» у цей же день проекзаменують «Гайденгайм» у чемпіонаті Німеччини.

Турнірне значення матиме лише матч ПСЖ. Команда Луїса Енріке ще не гарантувала собі чемпіонський титул. Парижани випереджають «Ланс» нагорі таблиці Ліги 1 на шість пунктів. Обидві команди мають у запасі по чотири поєдинки, зокрема й очний матч.

До слова, ПСЖ і «Баварія» встановили новий рекорд півфіналів Ліги чемпіонів. Дев'ять забитих м'ячів на дві команди дозволили оновити попередній орієнтир на два голи. Досі в півфіналах турніру не забивали більше семи м'ячів.

Нагадаємо, капітан «Баварії» Мануель Ноєр повторив цікавий рекорд чемпіонату Німеччини. Голкіпер став співрекордсменом турніру. За кількістю титулів (13) він наздогнав багаторічного партнера по команді Томаса Мюллера.