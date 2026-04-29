Одноклубник Забарного розгляне відхід із ПСЖ влітку

Упродовж сезону він втратив місце в основі команди

Воротар Люка Шевальє близький до прощання з французьким «Парі Сен-Жермен». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

Голкіпер приєднався до гранда лише минулого літа. Менеджмент парижан розглядав Шевальє на роль основного. Він і розпочав сезон у цьому статусі.

Проте, впродовж кампанії француз втратив провідну роль в ПСЖ. Натомість основним воротарем команди Луїса Енріке став росіянин Матвєй Сафонов. Шевальє не виходив на поле з 23 січня.

Французький кіпер торік уклав контракт із «Парі Сен-Жермен» до літа 2030-го. Тепер воротар прагне змінити прописку, щоб мати стабільну ігрову практику. Щоправда, про інтерес інших клубів до нього наразі невідомо.

Шевальє у нинішньому сезоні провів 26 поєдинків у всіх турнірах. Він пропустив 28 м'ячів. Зберіг ворота «сухими» француз у десяти матчах.

