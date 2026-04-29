ПСЖ і «Баварія» встановили новий рекорд півфіналів Ліги чемпіонів

Суперники організували дев'ять голів на двох

Європейські гранди влаштували справжній голепад

Французький «Парі Сен-Жермен» і мюнхенська «Баварія» у першому поєдинку 1/2 фіналу встановили рекорд стадії за кількістю голів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Sports.

ПСЖ здобув близьку домашню перемогу (5:4). Дев'ять забитих м'ячів на дві команди дозволили оновити попередній орієнтир на два голи. Досі в півфіналах турніру не забивали більше семи м'ячів.

Суперники матимуть нагоду побити й цей рекорд. Матч-відповідь 1/2 фіналу між «Баварією» і ПСЖ запланований на 6 травня. Поєдинок відбудеться у Мюнхені.

ПСЖ – «Баварія»: як це було

Команди організували п'ять голів у першому таймі та ще чотири – в другому. Відкрив рахунок форвард німецького гранда Кейн, реалізувавши одинадцятиметровий.

Парижани відповіли м'ячами нападника Кварацхелії та хавбека Невеша. «Ротен» зрівняли рахунок зусиллями півзахисника Олісе. Проте, перед перервою нападник ПСЖ Дембеле забив із пенальті за гру рукою.

У другій половині команда Луїса Енріке розвинула успіх. Голами відзначилися ті ж Кварацхелія і Дембеле. Однак, мюнхенці встигли скоротити відставання до мінімуму. У середині 45-хвилинки м'ячі оформили центрбек Упамекано та вінгер Діас.

Що далі для ПСЖ і «Баварії»

Між двома матчами півфінальної стадії суперників чекатимуть поєдинки на внутрішній арені. «Парі Сен-Жермен» 2 травня прийме «Лор'ян» у французькій Лізі 1. «Ротен» у цей же день проекзаменують «Гайденгайм» у чемпіонаті Німеччини.

Турнірне значення матиме лише матч ПСЖ. Команда Луїса Енріке ще не гарантувала собі чемпіонський титул. Парижани випереджають «Ланс» нагорі таблиці Ліги 1 на шість пунктів. Обидві команди мають у запасі по чотири поєдинки, зокрема й очний матч.

