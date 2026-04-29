Головна Новини
search button user button menu button

ПСЖ і «Баварія» встановили новий рекорд півфіналів Ліги чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
ПСЖ і «Баварія» встановили новий рекорд півфіналів Ліги чемпіонів
Суперники організували дев'ять голів на двох
фото: Reuters

Європейські гранди влаштували справжній голепад

Французький «Парі Сен-Жермен» і мюнхенська «Баварія» у першому поєдинку 1/2 фіналу встановили рекорд стадії за кількістю голів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Sports.

ПСЖ здобув близьку домашню перемогу (5:4). Дев'ять забитих м'ячів на дві команди дозволили оновити попередній орієнтир на два голи. Досі в півфіналах турніру не забивали більше семи м'ячів.

Суперники матимуть нагоду побити й цей рекорд. Матч-відповідь 1/2 фіналу між «Баварією» і ПСЖ запланований на 6 травня. Поєдинок відбудеться у Мюнхені.

ПСЖ – «Баварія»: як це було

Команди організували п'ять голів у першому таймі та ще чотири – в другому. Відкрив рахунок форвард німецького гранда Кейн, реалізувавши одинадцятиметровий.

Парижани відповіли м'ячами нападника Кварацхелії та хавбека Невеша. «Ротен» зрівняли рахунок зусиллями півзахисника Олісе. Проте, перед перервою нападник ПСЖ Дембеле забив із пенальті за гру рукою.

У другій половині команда Луїса Енріке розвинула успіх. Голами відзначилися ті ж Кварацхелія і Дембеле. Однак, мюнхенці встигли скоротити відставання до мінімуму. У середині 45-хвилинки м'ячі оформили центрбек Упамекано та вінгер Діас.

Повну версію матчу дивіться тут:
https://megogo.net/ua/view/27921266-PSZH-Bavariya.html

Що далі для ПСЖ і «Баварії»

Між двома матчами півфінальної стадії суперників чекатимуть поєдинки на внутрішній арені. «Парі Сен-Жермен» 2 травня прийме «Лор'ян» у французькій Лізі 1. «Ротен» у цей же день проекзаменують «Гайденгайм» у чемпіонаті Німеччини.

Турнірне значення матиме лише матч ПСЖ. Команда Луїса Енріке ще не гарантувала собі чемпіонський титул. Парижани випереджають «Ланс» нагорі таблиці Ліги 1 на шість пунктів. Обидві команди мають у запасі по чотири поєдинки, зокрема й очний матч.

До слова, ексоборонець «Баварії» Данте завершить кар'єру в 42 роки. Проте, йти з футболу ветеран не збирається. Натомість він перейде на тренерську роботу та розпочне заняття новим ремеслом із «Баварії» II.

Нагадаємо, капітан «Баварії» Мануель Ноєр повторив цікавий рекорд чемпіонату Німеччини. Голкіпер став співрекордсменом турніру. За кількістю титулів (13) він наздогнав багаторічного партнера по команді Томаса Мюллера.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів рекорд ФК Баварія ФК Парі Сен-Жермен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

ПСЖ і «Баварія» встановили новий рекорд півфіналів Ліги чемпіонів
Сьогодні, 10:04
Міжнародний день танцю: скільки заробляють хореографи в Україні
Сьогодні, 07:30
Кім Чен Ин похвалив військових за самогубство на війні проти України
Сьогодні, 00:59
Збірна Німеччини відклала оголошення складу на Чемпіонат світу 2026
Вчора, 19:55
Новачок Формули-1 підготував особливий образ до дебюту на батьківщині
Вчора, 18:58
Французький актор Жан Рено видав роман про викрадення українських дітей до РФ
Вчора, 18:55

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua