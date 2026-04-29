ПСЖ переміг «Баварію» у вражаючому першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
ПСЖ переміг «Баварію» у вражаючому першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів
Жоау Невес став однією з головних дійових осіб поєдинку проти мюнхенців
фото: Reuters

Такої результативності у півфіналах Ліги чемпіонів ще не бачили

У вівторок, 28 квітня 2026 року, відбулося перше півфінальне протистояння ПСЖ і «Баварії» у Лізі чемпіонів, яке багато вболівальників встигли охрестити матчем, гідним фіналу. Про це повідомляє «Главком».

Шлях до півфіналу

Як повідомлялося в анонсі перед матчем, ПСЖ у плейоф пройшов непростий, але впевнений шлях. Спершу клуб здолав «Монако» (3:2, 2:2), а далі розгромив «Челсі» (5:2, 3:0). У чвертьфіналі ж французька команда двічі обіграла «Ліверпуль» (2:0, 2:0). У першій грі відзначилися Дуе та Кварацхелія, у другій дубль оформив Дембеле.

«Баварія» стартувала з 1/8 фіналу, де розгромила «Аталанту» (6:1, 4:1), а потім пройшла «Реал» (2:1, 4:3). У цих матчах забивали Діас, Кейн, Павловіч і Олісе, який і приніс вирішальну перемогу.

Хід гри

Перший тайм перетворився на справжні гойдалку, де індивідуальна майстерність і помилки в обороні вирішували все. «Баварія» першою покарала суперника за необережність: після контакту Пачо з Діасом арбітр без вагань призначив пенальті, і Гаррі Кейн холоднокровно розвів м’яч і воротаря по різних кутах. Німці виглядали гостріше в завершальних фазах. До прикладу, Мікаель Олісе регулярно знаходив простір між лініями, змушуючи Матвія Сафонова вступати в гру, а одного разу після його проходу м’яч уже летів у сітку, але захисник встиг підстрахувати й перевести удар у стійку. Водночас ПСЖ довго шукав свій ритм, і перший по-справжньому небезпечний шанс Усман Дембеле відверто змарнував, не влучивши після виходу на ударну позицію.

Рівновагу парижани відновили завдяки індивідуальним діям своїх гравців. Першим це зробив Хвіча Кварацхелія, який самотужки створив момент, змістившись із флангу та пробивши точно в кут, не лишивши жодних шансів для Мануеля Ноєра. Далі гра у парижан пішла краще, адже Жуан Невес виграв позицію на стандарті й головою вивів ПСЖ уперед. Щоправда, «Баварія» миттєво відповіла, коли Олісе отримав занадто багато свободи перед штрафним і потужним ударом під поперечину зрівняв рахунок. У компенсований час усе вирішив VAR: після перегляду епізоду з рукою Альфонсо Девіса арбітр призначив ще один пенальті, і цього разу Дембеле, попри дотик Ноєра, прошив його ударом у кут. У підсумку максимально насичений тайм завершився п’ятьма голами, ставши справжньою насолодою для вболівальників.

Другий тайм не знизив божевільного темпу, а навпаки ще більше підкреслив різницю у стилях команд. ПСЖ одразу почав користуватися простором між лініями «Баварії»: Ашраф Хакімі розганяв атаки правим флангом і саме після його передачі Хвіча Кварацхелія спокійно розстріляв ворота ударом низом. Ще один випад швидко перетворився на гол, коли Усман Дембеле тонко підлаштувався під передачу і через рикошет від стійки довів рахунок до комфортного. Парижани діяли розкуто, регулярно знаходячи вільні зони, тоді як оборона мюнхенців часто не встигала перебудовуватися.

«Баварія» намагалася відповідати своїм головним козирем у вигляді стандартів та тиску в штрафному. Після подачі Йозуа Кімміха височенний Дайот Упамекано виграв другий поверх і скоротив відставання, а згодом хаос біля воріт завершився ще одним забитим м’ячем після перегляду VAR. Попри це, гра залишалась відкритою: Сенні Маюлу міг остаточно закривати матч, але після обіграшу воротаря влучив у поперечину, а в компенсований час навпаки німці мали кілька шансів урятуватися. У підсумку ПСЖ зумів утримати перевагу завдяки кращій реалізації та швидкості, але для «Баварії» після цього матчу ще не все завершено щодо амбіцій потрапити до фіналу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів. Півфінал. Перший матч

ПСЖ – «Баварія» 5:4 (3:2)

  • Голи: Кварацхелія (24, 56), Невес (33), Дембеле (45+5, 58) – Кейн (17), Олісе (41), Упамекано (65), Діас (68)

Що далі?

Матч-відповідь пройде 6 травня у Мюнхені. «Баварія», попри відставання в один гол, йде до нього з вражаючим рекордом: команда лише двічі за вісім матчів програвала французькій команді, причому одна з тих поразок датувалася далеким 1994 роком. Проте і ПСЖ має переможну серію з шести перемог на виїзді у різних турнірах, тому зустріч двох грандів у Німеччині може стати не менш епічною, ніж перший поєдинок. 

Нагадаємо, що «Баварія» втратила досвідченого оборонця на півфінал Ліги чемпіонів. 

ПСЖ переміг «Баварію» у вражаючому першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів
ПСЖ переміг «Баварію» у вражаючому першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів
