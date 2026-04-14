ПСЖ не залишить росіянина основним голкіпером на новий сезон – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Барт Вербрюгген серйозно зацікавив лідера Ліги 1
фото: Reuters

Французький «Парі Сен-Жермен» налаштований підсилити воротарську лінію у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Yahoo Sports.

Менеджмент володаря Кубка чемпіонів незадоволений наявним вибором на позицію кіпера. У клубі вважають провальним трансфер француза Люки Шевальє. Натомість у росіянині Матвєю Сафонову на «Парк де Пренс» не бачать потенціалу бути основним на постійній основі.

Спортивний директор ПСЖ Луїш Кампуш уже розпочав пошуки нового «першого номера» для французького гранда. Головний кандидат менеджера – Барт Вербрюгген із англійського «Брайтона». Щоправда, парижанам доведеться витримати конкуренцію з низком інших іменитих клубів («Арсенал», «Баварія», «Челсі»).

Нідерландський голкіпер у нинішньому сезоні зіграв 32 матчі в чемпіонаті Англії, у яких пропустив 37 м'ячів. Залишив ворота сухими Вербрюгген у восьми поєдинках. Контракт воротаря з «чайками» чинний до літа 2028 року.

Тим часом головний тренер ПСЖ Луїс Енріке близький до важливого кар'єрного рішення. Іспанець незабаром підпише контракт із ПСЖ до кінця сезону 2028/29. Фінансові деталі угоди наразі залишаються таємницею.

До слова, українець Роман Яремчук поповнив список українських голеадорів у Франції. Нападник доклався до перемоги «Ліона» над «Лор'яном» у черговому турі Ліги 1. Він виступає за «ткачів» на правах оренди.

