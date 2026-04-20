ПСЖ остаточно визначився з долею капітана команди

Гранд не чинитиме перепон досвідченому виконавцю

Оборонець французького «Парі Сен-Жермен» Маркіньйос матиме нагоду покинути «Парк де Пренс» у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на L'Equipe.

Контракт бразильця з ПСЖ розрахований до літа 2028 року. Проте, керівництво клубу не перешкоджатиме відходу центрбека. Майбутнє Маркіньйоса у столиці Франції на цьому етапі залежить лише від нього.

Ветеран давно напрацював на особливий статус на «Парк де Пренс». ПСЖ був готовий відпустити оборонця і минулого, і позаминулого літа. Однак, в обох випадках наприкінці сезону бразильський центрбек вирішив продовжити виступи за французький гранд.

Маркіньйос у нинішній кампанії провів 26 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав два мячі. Кольори ПСЖ оборонець захищає з 2013 року.

До речі, ПСЖ не залишить росіянина основним голкіпером на новий сезон. Менеджмент володаря Кубка чемпіонів незадоволений наявним вибором на позицію кіпера. У росіянині Матвєю Сафонову не бачать потенціалу бути основним на постійній основі.

Тим часом головний тренер ПСЖ Луїс Енріке близький до важливого кар'єрного рішення. Іспанець незабаром підпише контракт до кінця сезону 2028/29. Фінансові деталі угоди наразі залишаються таємницею.