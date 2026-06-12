В Україні дощі, місцями грози: погода на 12 червня 2026 року

Вдень у столиці температура коливатиметься від 26° до 28°

Сьогодні, 12 червня, в Україні хмарно з проясненнями, в деяких областях грози, град та шквали 15-20 м/с. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В західних областях вночі значні, вдень помірні дощі, місцями грози, температура вночі 9-14°, вдень 15-20°. На решті території вночі без опадів, вдень помірні, у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, температура вночі 13-18°, вдень 24-29°, у Вінницькій та Житомирській областях 17-22°. Вітер південно-східний, на заході країни північно-західний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 12 червня Укргідрометцентр

У п'ятницю, 12 червня, у Києві, хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень значні дощі, грози , в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 13-18°, вдень 24-29°, у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києав – І рівень небезпечності, жовтий.

Як відомо, найближчими днями літня спека в Україні поступиться місцем дощам, грозам та відчутному похолоданню – у деяких регіонах вночі температура впаде навіть до +7 °C. Проте у столиці екстремального похолодання не передбачається, хоча погода також стане значно свіжішою.