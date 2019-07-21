Volvo відкликає півмільйона автомобілів через загрозу займання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відкликані будуть моделі з чотирициліндровим дизельним двигуном, вироблені в 2014—2019 роках

Компанія Volvo Cars відкликає близько 500 тис. автомобілів, проданих в усьому світі.

Про це повідомляє Neue Zürcher Zeitung.

За даними видання, відповідне рішення прийнято через загрозу загоряння в моторному відсіку.

У компанії відзначили, що один з компонентів у відсіку може розплавитися від високої температури, що кілька разів призводило до займання. Ні в одному з подібних випадків люди не постраждали, додали в концерні.

Як повідомляється, відкликані будуть моделі з чотирициліндровим дизельним двигуном, вироблені в 2014—2019 роках, в тому числі V40, V60, V70, S80, XC60 і XC90.

Нагадаємо, Tesla вирішила вкотре видозмінити лінійку автомобілів і прибрати з продажу «зайві» конфігурації. Цього разу такими виявилися народні версії (Standard Range) седана Model S і кросовера Model X.

Відтепер обидві старші моделі лінійки пропонуються тільки у версії Long Range та Performance. Ці зміни означають, що початкова вартість Model S в США підскочила з $75 000 до $79 990, а Model X — з $81 000 до $84 990.