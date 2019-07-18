Tesla згортає продажі «бюджетних» версій Model S і Model X



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Tesla Model S і Model X більше не доступні для покупки Фото: caranddriver.com

Відтепер обидві старші моделі лінійки пропонуються тільки у версії Long Range та Performance

Tesla вирішила вкотре видозмінити лінійку автомобілів і прибрати з продажу «зайві» конфігурації. Цього разу такими виявилися народні версії (Standard Range) седана Model S і кросовера Model X.

Обидві моделі більше не доступні для покупки на сайті виробника.

Відтепер обидві старші моделі лінійки пропонуються тільки у версії Long Range та Performance. Ці зміни означають, що початкова вартість Model S в США підскочила з $75 000 до $79 990, а Model X — з $81 000 до $84 990.

Іншими словами, базовими версіями Model S і Model X тепер є Long Range.

Як пояснив представник Tesla, компанія займається стандартизацією своєї продуктової лінійки.

«Щоб стало ще простіше купувати наші автомобілі, ми стандартизируем міжнародну лінійку і скорочуємо кількість комплектацій, доступних для Model S, Model X і Model 3. Ми також коригуємо наші ціни з метою подальшого підвищення доступності авто для покупців», — йдеться в офіційній заяві Tesla.

Одночасно Tesla опустила ціну самого доступного варіанти молодшої моделі Model 3, доступною для замовлення через сайт. Мова про конфігурації Standard Range Plus, яка подешевшала з $39 900 до $38 990.

З початку року Tesla не раз вносила істотні зміни в специфікації та ціни автомобілів, прагнучи знайти оптимальний баланс і максимізувати прибуток.



