ВООЗ назвав три препарати, які тестує для лікування Covid-19

Науковці досліджують препарати Артесунат, Іматиніб та Інфліксимаб при лікування хворих на коронавірус

Науковці досліджують препарати Артесунат, Іматиніб та Інфліксимаб при лікування хворих на коронавірус

Препарати були відібрані групою незалежних експертів

Всесвітня організація охорони здоров’я тестує три медичні препарати, які можуть виявитись ефективними у лікуванні Covid-19.

Як повідомляється на сайті організації, йдеться про препарати, які вже використовуються для лікування інших захворювань – артесунат, іматиніб та інфліксімаб.

«Артесунат, іматиніб і інфліксімаб були обрані незалежною експертною комісією через їхній потенціал у зниженні ризику смерті у госпіталізованих пацієнтів з Covid-19», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, артесунат використовується при важких формах малярії, іматиніб – при деяких формах раку, а інфліксімаб – при захворюваннях імунної системи, таких як хвороба Крона і ревматоїдний артрит.

Дослідження здійснюватиметься на платформі мережі Solidarity PLUS, що об’єднує тисячі дослідників з понад 600 лікарень, розташованих у 52 країнах-членах ВООЗ. Тестування препаратів проводитимуть на шпиталізованих пацієнтах із підтвердженим Covid-19.

«Пошук ефективніших і доступніших терапевтичних засобів для пацієнтів з Covid-19 залишається нагальною потребою, і ВООЗ пишається тим, що очолює ці глобальні зусилля», – заявив генеральний директор організації Тедрос Адханом Гебреєсус.

Раніше проведені дослідження виявили, що препарати ремдесивір, гідроксихлорохін, лопінавір, а також інтерферон майже не мали ефективності у лікуванні шпиталізованих пацієнтів із Covid-19.

Крім того, ВООЗ прогнозує різке зростання Covid-хворих на початку 2022 року.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я рекомендує скоротити до 14 днів інтервал між двома дозами вакцини CoronaVac/Sinovaс. Причиною тому назвали стрімке поширення штаму коронавірусу «Дельта».

До слова, вже понад 2,5 мільйони українців повністю щеплені від коронавірусу. За даними МОЗ, станом на 12 серпня щеплення CoronaVac отримали понад 1,22 мільйона українців.

Також відомо, що на Covid-19 в Україні перехворіло вже понад 2,2 млн осіб. Минулої доби в Україні виявили 1 247 нових випадків Covid-19.

Крім того, українські вчені прогнозують «вибух» захворюваності на Covid-19.