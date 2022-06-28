ВООЗ розкрила дані щодо захворюваності на віспу мавп

Більшість лабораторно підтверджених випадків (86%) було виявлено у Європейському регіоні

З початку року було зафіксовано 3413 лабораторно підтверджених випадків віспи мавп, відомо про одного загиблого. Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у інформаційному бюлетені.

«З 1 січня по 22 червня 2022 р. до ВООЗ надійшли повідомлення про 3413 лабораторно підтверджених випадків та один летальний кінець у 50 країнах/територіях у п'яти регіонах ВООЗ», – йдеться у документі.

В організації зазначили, що з моменту публікації попереднього бюлетеня – 17 червня – було зареєстровано 1310 нових випадків. Крім того, про появу тих, хто заразився, повідомили ще вісім країн.

Більшість лабораторно підтверджених випадків (86%) було виявлено у Європейському регіоні. Далі знаходиться Америка (11%), Африка (2%), Східне Середземномор'я (менше 1%) та Азіатсько-Тихоокеанський регіон (менше 1%).

При цьому комітет ВООЗ з надзвичайних ситуацій ухвалив, що спалах віспи мавп не належить на даний момент до надзвичайних ситуацій у галузі громадської охорони здоров'я (ЧСЗМЗ), що мають міжнародне значення, і оголошення пандемії не потрібне.

Нагадаємо, генетичний аналіз вірусу мавпячої віспи, здійснений дослідниками з різних країн, показує що інфекція циркулює серед людей з 2018 року.

Зазначається, що чимало випадків захворювання в Африці пов'язані з контактом людей із дикими тваринами або використанням продуктів тваринного походження в медичних або культурних цілях.

Тим часом всесвітня мережа охорони здоров'я (WHN) у четвер заявила, що спалах мавпячої віспи є пандемією. У WHN вважають, що оголошення пандемії спростить боротьбу з поширенням хвороби.

Нагадаємо, мавпяча віспа підбирається до України.

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